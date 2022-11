Oranje treft compleet gerenoveerd en veelbelovend Amerikaans team in achtste finale

Middenvelders Weston McKennie en Tyler Adams vieren het eerste doelpunt dat gemaakt werd door Christian Pulisic tijdens het WK in Qatar. Beeld AFP

Lang werd dinsdagavond in de VS nagesproken over de heldendaad van Christian Pulisic (24), de beste man bij de Amerikanen. De aanvaller van Chelsea maakte het enige doelpunt in het duel met Iran, maar botste bij de intikker hard met zijn kruis op de knie van doelman Alireza Beiranvand.

Pulisic kermde het uit, krabbelde op, hobbelde de laatste minuten van de eerste helft wat mee, maar moest de strijd in de rust staken. In het ziekenhuis bleek dat de voetballer met Kroatische voorouders zijn bekken had gekneusd. Amerikaanse commentatoren spraken van de ultieme opoffering.

Voor Pulisic was het bitterzoete moment vergelding voor een inktzwarte avond in oktober van 2017. De toen 19-jarige Amerikaan, een groot talent in dienst van Borussia Dortmund, was erbij toen de VS de kwalificatie voor het WK van Rusland misliepen door te verliezen van voetbaldwerg Trinidad en Tobago. Extra pijnlijk: een gelijkspel was genoeg geweest.

Grote schoonmaak

De nederlaag was het startsein voor een grote schoonmaak. De ervaren coach Bruce Arena stapte op met het schaamrood op de kaken, voor veel van de spelers zou het hun laatste interland zijn. Technisch directeur Earnie Stewart, zijn sporen verdiend in Nederland, hanteerde de bezem.

Een van zijn eerste, belangrijke taken was het aanstellen van een nieuwe bondscoach. Het werd Gregg Berhalter, in de jaren negentig verdediger bij Zwolle, Sparta en Cambuur. Onder zijn leiding werd de weg naar boven ingezet.

De huidige Amerikaanse ploeg lijkt in niets meer op die van de rampavond op Trinidad. Een nieuwe generatie spelers zette de afgelopen jaren voet aan Europese voetbalbodem. Pulisic is niet meer de enige uit een topcompetitie, zoals vijf jaar geleden.

Tien spelers uit de 26-koppige selectie speelden dit seizoen in de Champions League. Slechts negen voetballers komen uit in de MLS, de Noord-Amerikaanse competitie die elk jaar toeneemt in zowel kwaliteit als aantal clubs, momenteel 28, maar het qua kijkers in eigen land nog altijd moet afleggen tegen de Mexicaanse Liga MX en de Premier League.

Dynamisch hart

Behalve Pulisic blinkt het jonge middenveld van de Amerikanen uit in Qatar, waar de ploeg onder meer Engeland op een gelijkspel (0-0) hield. Weston McKinnie (24) van Juventus, Yunus Musah (20) van Valencia en aanvoerder Tyler Adams (23) van Leeds United vormen het dynamische hart van het elftal.

Voor de ploeg van Berhalter was de wedstrijd tegen Iran, die moest worden gewonnen, het eerste grote examen. In Qatar heeft Amerika met een gemiddelde leeftijd van ruim 25 jaar de op één na jongste ploeg van het WK. Alleen Ghana is jeugdiger.

In aanloop naar Qatar toonden de Amerikanen zich een grillige ploeg, zoals van een jonge groep kan worden verwacht. In de kwalificatieronde waren de resultaten wisselvallig. Canada en Mexico hielden de VS achter zich. Wel wonnen de Amerikanen vorig jaar de Gold Cup, het tweejaarlijkse kampioenschap van voetbalbond Concacaf.

Energiek en aanvallend is de speelwijze onder de 49-jarige Berhalter, immer kalm en in zijn kenmerkende basketbalgympen aan de zijlijn. De coach uit New Jersey maakte van 2013 tot 2018 naam bij Columbus Crew in de MLS. In december van 2018 werd hij door Stewart weggeplukt bij de club uit Ohio.

Voor Berhalter en Stewart betekent de ontmoeting met Nederland een weerzien met hun verleden. Hetzelfde geldt in meerdere mate voor rechtsback Sergino Dest, een vaste waarde in het Amerikaanse elftal. Zijn in Suriname geboren vader Kenneth groeide op in de VS en vocht in Vietnam voor het Amerikaanse leger. Later, gestationeerd in Duitsland, ontmoette hij de Surinaamse moeder van Sergino bij een trip naar Amsterdam. Het stel ging wonen in Almere, waar Dest werd geboren.

Beeld veranderen

In Qatar is de voetballer van AC Milan, voorheen Ajax en Barcelona, een van de uitblinkers in het Amerikaanse team dat op het WK zijn naam wil vestigen. ‘We willen het beeld veranderen dat de wereld van het Amerikaanse voetbal heeft’, onderstreepte McKennie voorafgaand aan het toernooi de missie van de ploeg. Te pas en te onpas wordt het mantra herhaald door coaches en spelers.

Het team zal de komende jaren uit de schaduw moeten stappen van de succesvolle en populaire vrouwenploeg, viervoudig en regerend wereldkampioen. Veelbelovend was het recordaantal kijkers bij de poulewedstrijd tegen Engeland, een kleine 20 miljoen.

De mannentak van het Amerikaanse voetbal zal naar verwachting verder groeien in aanloop naar het WK van 2026, georganiseerd door de VS, Mexico en Canada. Volgens velen zou het toernooi in eigen land het moment moeten worden waarop de nieuwe generatie definitief kan doorbreken, maar de jonge voetballers zelf tonen zich ongeduldiger. ‘Voor ons is dat moment nu’, zei McKennie.