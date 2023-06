Oranje stadhouders verdienden half miljard euro aan koloniën

Koning Willem Alexander, Koningin Maxima en Prinses Amalia bekijken de hutjes van slaafgemaakten bij hun bezoek aan Bonaire, januari 2023. Beeld Brunopress

Het onderzoek Staat en Slavernij is woensdag in boekvorm gepresenteerd en gaat nader in op de rol en betrokkenheid van de Nederlandse staat en zijn voorgangers bij de slavernij. Die betrokkenheid was structureel, doelbewust en langdurig. ‘Slavernij werd doelbewust een fundament gemaakt in het koloniale optreden van Nederland in Afrika, de Amerika’s en Azië. De Nederlandse staat en zijn voorlopers waren daar direct verantwoordelijk voor, ze maakten beleid, controleerden en steunden initiatieven die de koloniale slavernij mogelijk maakten’, aldus onderzoeker Matthias van Rossum van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat de drie stadhouders schatrijk zijn geworden door het kolonialisme en de slavernij. De familie investeerde geen eigen geld. Toch werd zij beloond alsof zij ‘imaginair capitaal’ van 200 duizend gulden had ingelegd. De onderzoekers berekenden dat de inkomsten van de drie Oranjes bij elkaar 3,04 miljoen gulden bedroegen, wat nu zou neerkomen om ruim een half miljard euro.

Onderzoeker Raymund Schutz schrijft nadrukkelijk dat het gaat om ‘een eerste overzicht van het profijt dat de Oranjes van het kolonialisme hadden en nog steeds hebben’. Koning Willem Alexander is de directe afstammeling van Willem IV en Willem V.

‘Agressieve handelspolitiek’

Uit het onderzoek kan in ieder geval wel worden geconcludeerd dat de Oranjes een belangrijke rol hebben gespeeld in het Nederlands kolonialisme. Niet alleen werden de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC) met de goedkeuring van de stadhouders opgericht en gesteund door de staat, de stadhouder stapte ook naar voren wanneer de VOC in conflict kwam met andere koloniale mogendheden. ‘De ruggensteun van de Staten-Generaal en de machtspolitiek van de stadhouder maakten de agressieve overzeese handelspolitiek van de VOC mogelijk’, is de conclusie. ‘De prins en de Staten speelden niet alleen formeel en op afstand een rol in de koloniale expansiepolitiek, maar kwamen soms actief voor de belangen van de VOC en haar participanten op.’

Tegelijkertijd is meer onderzoek nodig om goed in beeld te krijgen wat exact de rol van de Oranjes in het koloniaal verleden is geweest en hoe de koloniale geldstromen liepen. Daarvoor is toegang tot het archief van het Koninklijk huis, privé-archieven van bestuurders en advocaten nodig, merken de onderzoekers op.

‘Schoon schip’

In december vorig jaar kondigde Koning Willem Alexander een onafhankelijk onderzoek aan naar de rol van zijn familie in de koloniale geschiedenis. Hij legde onlangs in zijn podcast Door de ogen van de koning uit duidelijkheid te willen over het koloniale verleden van zijn familie. ‘Omdat ik echt ook schoon schip wil maken’, zei hij. ‘Ik weet zelf dat ik nergens schuldig aan ben, maar ik heb natuurlijk wel een verantwoordelijkheid naar de Nederlandse maatschappij toe, ook voor wat de voorouders gedaan hebben.’ Naar verwachting zal het onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit Leiden, drie jaar in beslag nemen.

Op 1 juli staat het kabinet stil bij het grote herdenkingsjaar slavernijverleden. 150 jaar na de afschaffing zal Willem-Alexander een toespraak houden. Het is nog niet bekend of hij dan excuses zal aanbieden voor de rol van de Oranjes in het koloniaal- en slavernijverleden.