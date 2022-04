Oranje-sponsoren trekken handen (gedeeltelijk) af van omstreden WK in Qatar

Maart 2022. Bondscoach Louis van Gaal en Frenkie de Jong geven een persconferentie in een decor in de kleuren van het Nederlands elftal en de ING. Beeld ANP

In Qatar hebben arbeidsmigranten in de aanloop naar het WK onder miserabele omstandigheden en tegen lage lonen gebouwd aan de stadions en de infrastructuur. Daarbij zouden zeker honderden werknemers de dood hebben gevonden, blijkt uit onderzoek van mensenrechtenorganisaties en de pers.

ING vindt het ‘niet gepast om naar zo’n controversieel toernooi toe te gaan en er reclame omheen te maken’, verklaart een woordvoerder. De bank is niet van plan om gedurende het WK commercials uit te zenden over zijn rol als hoofdsponsor. ‘We steunen het besluit om dit toernooi in Qatar te houden niet.’ Wel blijft het logo van ING op de voetbalshirts staan. De bank zegt zich in reclame-uitingen te willen richten op het EK vrouwenvoetbal in Engeland, deze zomer.

Ook andere sponsoren, waaronder KPN, de Nederlandse Loterij en Albert Heijn, willen niet met zakenrelaties in de Qatarese stadions plaatsnemen. Op de vraag of ze geen WK-commercials zullen uitzenden, zijn zij minder stellig. Een woordvoerder van KPN zegt dat het telecombedrijf hierover nog geen beslissing heeft genomen. Albert Heijn laat weten nog te kijken ‘hoe we in Nederland het WK kunnen vieren en uitdragen dat wij supporter zijn van voetballend Nederland’.

‘Vanuit sponsorperspectief vind ik dat met name ING best een groot offer brengt’, aldus Ruud van der Knaap, sportmarketeer bij Triple Double. Het besluit om geen commercials uit te zenden rond het WK vindt hij een flinke stap. Maar ook de mogelijkheid om zakenpartners mee te nemen naar voetbalwedstrijden om de relaties te onderhouden, is volgens hem een belangrijk onderdeel van een sponsorcontract.

Van ING is nog een andere link met het WK bekend: de bank heeft sinds 2016 miljarden euro’s uitgeleend aan QNB, een Qatarese bank die intensief betrokken is bij bouwprojecten rond het WK. Dit bleek in december na onderzoek van onderzoeksbureau Profundo in opdracht van de Volkskrant. Op de vraag of ING’s scherpe houding tegen het gastland van het WK nog gevolgen heeft voor de relatie met deze bank, zegt de woordvoerder dat ‘we nooit inhoudelijk ingaan op relaties die wij hebben met klanten’.

Dat sponsoren huiverig zijn om met het controversiële WK in verband te worden gebracht, past in de tijdsgeest, aldus sportmarketeer Van der Knaap. ‘Je zag het bij Black Lives Matter, je zag het bij de regenboogdiscussie rond het EK toen bleek dat er in Hongarije zou worden gevoetbald. Steeds vaker wordt van de sport gevraagd zich te laten horen over maatschappelijke kwesties. En ook van de sponsoren die de sport ondersteunen.’

Toch is het volgens hem niet vanzelfsprekend dat de sponsoren van de KNVB hun handen helemaal van het WK aftrekken. ‘Het is niet hun keuze geweest om het in Qatar te organiseren. En ook niet van de KNVB. Straks zitten gewoon miljoenen Nederlanders naar die wedstrijden te kijken. Dat je dat feest in Nederland wil faciliteren, wil niet zeggen dat je de mensenrechtensituatie in Qatar goedpraat. Het is voor sponsoren een complexe afweging.’