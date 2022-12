Oranje na fascinerende terugkomst toch ten onder na strafschoppen

Argentinië juicht en provoceert, Nederland treurt na de winnende strafschop van Argentijn Lautaro Martínez. Beeld AP

Het WK is voorbij voor het Nederlands elftal. Argentinië speelt de halve finale tegen Kroatië. Ondanks het veelvuldig oefenen op strafschoppen, ging het mis in de serie, waardoor de droom van Lionel Messi levend blijft. Doelman Emiliano Martínez ranselde de eerste twee penalty’s, van Virgil van Dijk en Steven Berghuis, op schitterende wijze uit zijn doel. Uiteindelijk nam Lautaro Martínez de beslissende strafschop. Doelman Andries Noppert stopte niet één bal van elf meter. Enzo Fernández schoot naast. Huilende mannen overal. Gestreden. Bondscoach Louis van Gaal ging voor de wereldtitel. Missie mislukt. Maar de verschillen zijn minimaal.

Het voetbal van het Nederlands elftal viel vrijdag lang te beschouwen als een farce, als een kwelling voor het oog. Maar daarop volgde een wonderlijke slotfase, toen het offensief noodgedwongen totaal was en Wout Weghorst twee keer scoorde. Na deel 1 en 2 van de serie jongensboeken dit WK, met doelman Andries Noppert en de scorende Cody Gakpo in de hoofdrol, volgde vrijdag deel 3, met Woutje Weghorst uit Borne. Stripheld. Twee goals in de kwartfinale van het WK. Als invaller in het soms onbeschofte duel, met vijftien gele kaarten, opstootjes en veel te veel overtredingen.

Het spel van Nederland was tot de 0-2 ingegeven door angst. Rampzalig in balbezit, zoals tijdens het hele toernooi. Pas toen het opportunisme zijn intrede deed, met de lange spitsen Luuk de Jong en Weghorst, met bezetting op de vleugels, met ook libero Virgil van Dijk mee voorin en met vier in plaats van vijf verdedigers, volgde zowaar een eerste doelpunt, een kopbal van Weghorst na een voorzet van Steven Berghuis.

Het team of het individu

De Argentijnen raakten het spoor totaal bijster van opeens zoveel aanvalskracht in oranje voor hun neuzen. En ja, in de tiende en laatste minuut van de blessuretijd van het soms grimmige duel viel de 2-2, na een geniaal genomen vrije trap van Teun Koopmeiners. Geen schot. Nee, een balletje langs de muur, naar Weghorst, die met een sliding scoorde. Ongelooflijk. Verlenging, waarin Argentinië ook weer het dichtst bij de zege was, met een schot van Enzo Fernández tegen de paal.

Het team is sterker dan het individu, predikte bondscoach Louis van Gaal tot in den treure. In feite is dat ook zo, maar daarop leek het lang niet, nu Lionel Messi meedeed bij de Argentijnen, de beste voetballer van de laatste vijftien jaar, die alleen nog geen wereldtitel heeft gewonnen. Het kind dat ontstellend veel geld verdiende met zijn talent, maar in zijn voetbal een jongen bleef. Hij wil pingelen, dribbelen, scoren. Hij is de spelende mens op kicksen. Hij dacht te winnen, met een assist en een goal. Totdat Nederland van flets oranje veranderde in het vuur van voetbal.

Pas na rust dus, noodgedwongen door de achterstand, maakte Nederland serieus werk van de aanval, met Luuk de Jong als verkenner van het totale offensief, met Cody Gakpo en Steven Berghuis op de vleugels. Met voorzetten. Klassiek.

Angst, de zaligverklaring van de bal breed, het gebrek aan risico, het duurde bijna te lang. Van Gaal verzon een list, met een systeem dat niet defensief hoeft te zijn maar wel zo uitpakte. Het werkte niet, toen het er werkelijk om ging. Ja, Argentinië had zich aangepast, door hetzelfde systeem te spelen, en dat komt het kijkspel vaak niet ten goede. Het avontuur was vrijwel verbannen uit Oranje. Het Nederlands elftal was tot de 0-2 als een aangelegd natuurgebied, met kunstverlichting, geasfalteerde paden en overal camera’s. Messi vond het geitenpaadje naar succes en plantte een veelkleurige bloem in de woestenij.

Hysterisch gehuil

Messi leidde de schitterende openingsgoal in in de 35ste minuut, waarmee Oranje voor het eerst dit toernooi op achterstand kwam. Eerst schudde hij Frenkie de Jong af, alleen al met de aanname van de bal. Daarop volgde een dribbel, waarmee hij Nathan Aké op het verkeerde been zette met een klassiek overstapje, en even net dat metertje afstand nam dat genoeg is voor hem. Dan dus de pass, diep, maar niet naar links, in de richting van de dribbel. Nee, terug, naar rechts, zonder te kijken. Daarin school de genialiteit. Hij wist gewoon wat daar gebeurde, beter dan Daley Blind, want die stond aan de verkeerde kant van Nahuel Molina, die de bal meenam en ook Virgil van Dijk te snel af was.

Bijna hysterisch gehuil barstte los in het futuristische stadion in Lusail. Eindelijk moest Oranje ook iets verzinnen. Als breed- en terugspelen een categorie was op het WK, was Nederland als onbetwiste nummer één geëindigd. ‘Voetbal is geen open spel meer’, zei Van Gaal in de aanloop naar de wedstrijd.

Van Gaal greep in tijdens de rust. Hij haalde Steven Bergwijn, die voor rust het enige, mislukte schot had gelost, en controleur Marten de Roon naar de kant. Berghuis, met zijn creativiteit, en Teun Koopmeiners vielen als eersten in. Berghuis durft tenminste wat, die passt en neemt risico, die laat zich niet programmeren. Maar voor het doelpunt van Weghorst was de 0-2 al gevallen, uit een penalty van Messi, na een overtreding van Denzel Dumfries op Acuña.

Wat zal blijven hangen van het WK, voor Nederland? Niet zo heel veel. Ja, de goede teamgeest, de fijne groep spelers, de liefde van en voor de bondscoach, de opkomst van doelman Andries Noppert, de doelpunten van Cody Gakpo en Wout Weghorst. En weer een verloren strafschoppenserie tegen Argentinië, net als acht jaar geleden in de halve finale.