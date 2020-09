Oracle winnaar in verrassende TikTok-ontknoping. Wat heeft Trump met Oracle?

Donald Trump in gesprek met leiders van de techindustrie, waaronder Facebook-bestuurslid Peter Thiel, CEO van Apple Tim Cook en CEO van Oracle Safra Catz. Beeld Reuters

Het Chinese techbedrijf Bytedance heeft volgens diverse Amerikaanse media een deal gesloten met softwarebedrijf Oracle over de activiteiten van video-app TikTok in de Verenigde Staten. Hiermee nadert de kwestie TikTok zijn ontknoping.

Waarom moest TikTok ook alweer verkocht worden?

De Amerikaanse president Donald Trump stak vorige maand de lont in het kruitvat door te dreigen de populaire video-app van Chinese bodem te verbieden als deze niet zou worden verkocht. Trump beschouwt TikTok, dat in de Verenigde Staten meer dan 100 miljoen gebruikers heeft, als een gevaar voor de nationale veiligheid. De data die TikTok van zijn gebruikers verzamelt, kunnen gemakkelijk in China terechtkomen, aldus de Amerikanen. Dat is het formele argument. In breder perspectief staat TikTok samen met het Chinese WhatsApp-alternatief WeChat centraal in de verhitte strijd tussen Washington en China, waarin geopolitieke, technologische en economische argumenten door elkaar lopen.

En nu is TikTok dus verkocht?

Nee, als er sprake is van een verkoop van de Amerikaanse activiteiten, is er sprake van een verkoop-light. Oracle gaat volgens de Amerikaanse media met Bytedance een vergaande samenwerking aan, met eventueel een minderheidsbelang in Bytedance. Belangstelling was er overigens genoeg voor TikTok vanuit het Amerikaanse bedrijfsleven. Logisch ook, want de app waarmee korte video’s kunnen worden gemaakt en gedeeld, is mateloos populair. Lang leek Microsoft de beste kaarten in handen te hebben, in combinatie met supermarktgigant Walmart. Microsoft gooide zondag de handdoek in de ring en verklaarde dat de keuze niet op haar is gevallen. ‘We zijn ervan overtuigd dat ons voorstel goed zou zijn geweest voor de gebruikers van TikTok en tegelijkertijd de nationale veiligheidsbelangen zou beschermen’, aldus Microsoft in een verklaring. Walmart zegt nog steeds belangstelling te hebben.

Wat is Oracle voor bedrijf?

Oracle was, naast Microsoft en Twitter, al langer in de race, maar is op het eerste gezicht een minder logische partner van TikTok dan die andere bedrijven. Bij het grote publiek is Oracle ook niet zo bekend. Het is namelijk actief op de zakelijke markt. Oracle werd ooit – het bedrijf gaat al heel lang mee – groot met databasesoftware, maar tegenwoordig is het op veel meer terreinen actief. Met clouddiensten bijvoorbeeld, waarmee het concurreert met het veel grotere Amazon. Als de deal met TikTok doorgaat, zou dat een belangrijke klant voor zijn clouddiensten zijn. Alles wat er op de Amerikaanse versie van de TikTok-app gebeurt, zou in dat geval op de computers van Oracle plaatsvinden. Wellicht dat dit een groot deel van de formele zorgen bij Trump kan wegnemen. Ook is Oracle zeer actief met het verzamelen en koppelen van data van consumenten ten behoeve van internetadvertenties. Ook hiervoor kan TikTok interessant zijn.

Hoe heeft Oracle Microsoft kunnen aftroeven?

Microsoft had veel geld over om Tiktok te kunnen inlijven: naar verluidt tientallen miljarden. Het grote probleem hierbij was echter dat de Chinese regering een stokje voor de (gedwongen) verkoop heeft gestoken. Liever een verbod in de Verenigde Staten dan dat de app in Amerikaanse handen zou vallen. Ook Bytedance zelf is niet happig op zo’n verkoop. De app is vooral zo populair geworden door de achterliggende technologie: de algoritmes van TikTok die ervoor zorgen dat iedereen precies die filmpjes krijgt aangeboden waar hij behoefte aan heeft. Die algoritmes zijn heilig voor de Chinezen. Het is alsof Bytedance een auto zonder motor verkoopt. Dit belangenspel maakt een deal ongelofelijk complex. Een verkoop mag alleen met toestemming van zowel de Amerikaanse als Chinese regering. Mogelijk gokt Bytedance erop met deze light-deal iedereen te vriend te kunnen houden zonder dat de app in de VS het loodje legt. Oracle maakt daarbij de grootste kans op toestemming van de regering Trump. Trump is namelijk fan van Oracle.

Wat heeft Trump met Oracle?

Vorige maand liet Trump er op trumpiaanse wijze geen misverstand over bestaan wat hij van Oracle vindt: ‘Ik denk dat Oracle een prachtig bedrijf is, en ik vind zijn eigenaar een geweldige kerel.’ Die geweldige kerel is de 76-jarige oprichter en miljardair Larry Ellison, die nog altijd de touwtjes stevig in handen heeft. Ellison is een van de weinige grote zakenlieden uit Silicon Valley die openlijk Trump steunt. De miljardair organiseerde vanuit zijn landgoed eerder een geldinzamelingsactie voor de Amerikaanse president. Dit speelt allemaal mee met de beladen deal, die om veel meer draait dan alleen inhoudelijke of technologische argumenten.

En nu?

Het wachten is nog op de officiële toestemming van Trump. Als hij er daadwerkelijk mee akkoord gaat dat een complete verkoop van de Amerikaanse activiteiten van TikTok van de baan is, dan is TikTok in Amerika gered.