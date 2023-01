Opwarming oceanen verloopt razendsnel. Verstoring van grote zeestromingen dreigt

Een duiker inspecteert een koraalrif in de Stille Oceaan uit de kust van Frans-Polynesië. Klimaatverandering en snelle opwarming van oceanen resulteert onder meer in verbleking en afsterving van koraal, dat om te overleven afhankelijk is van algen. Beeld Getty Images

Van de extra energie die door broeikasgassen blijft hangen in de dampkring, komt meer dan 90 procent terecht in zee. Daar heeft de opwarming grote gevolgen: het warmere water veroorzaakt sterkere stormen en meer zeespiegelstijging, omdat warm water uitzet.

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw gaat de warmte-inhoud van in elk geval de bovenste 2 kilometer van de oceanen lijnrecht omhoog, blijkt uit cijfers die wetenschappers uit China, Europa en de VS woensdag bekendmaakten. Ook op andere manieren raakt de zee verstoord: zo worden zoute gebieden zouter, en gebieden met minder zout water minder zout. Dat kan gevolgen hebben voor de soorten die er leven en zodoende onder meer doorwerken in de visserij.

Duidelijke trend

‘Interessant om te zien dat deze trend zich zo duidelijk voortzet’, reageert hoogleraar oceanografie Henk Dijkstra (Universiteit Utrecht). In de dampkring wil de temperatuur nog weleens wat van jaar tot jaar variëren. Maar de zee is als medium veel homogener, en warmt dan ook veel constanter op. Vandaar dat experts de warmte-inhoud van de oceanen een veel belangrijkere thermometer vinden van de opwarming van de aarde, legt Dijkstra uit.

Warmere oceanen hebben allerlei gevolgen. Meer warmte betekent meer verdamping, en een warmere zee kan dan ook meer neerslag op het land af sturen, en tropische stormen extra energie geven. Bovendien is warmer water lichter, waardoor het naar de oppervlakte komt. Het gevolg daarvan is dat de oceanen meer verdeeld raken in van elkaar gescheiden lagen.

Dat is vervelend voor bijvoorbeeld plankton dat zijn voedingsstoffen uit de diepte nodig heeft, schetst Dijkstra. ‘Dat zal moeilijker gaan naar mate de oceaan meer is gestratificeerd in lagen.’

Een andere complicatie is dat de warmere toplaag steeds meer zal opwarmen – wat bijvoorbeeld ondiepe koralen in de problemen kan brengen. Ook dieper in zee neemt intussen het risico op zuurstofloze, dode plekken toe, als zuurstof en voedingsstoffen minder goed tot de diepere oceaanlagen doordringen.

Zeestroming verstoord

Dat zoutere gebieden zouter worden en zoetere gebieden zoeter, is ook zo’n gevolg. Op plekken waar meer verdamping is, blijft dichter, zouter water achter. En op plekken waar de weerpatronen altijd al garant staan voor meer neerslag, zal de zee juist verder verdund raken met zoet regenwater. Een groeiend verschil tussen zoet en zout, dat de laatste decennia steeds duidelijker zichtbaar is in de meetreeksen, is het gevolg.

Helemaal gelijkmatig verloopt de opwarming niet, doordat de zeestromingen voortdurend warmte verplaatsen en er op sommige plekken verkoelend smeltwater in zee stroomt. Zo ligt er voor de kust van Noord-Amerika en de zuidelijke helft van Europa een uitgestrekt gebied waar de Atlantische Oceaan extra is opgewarmd. Rondom IJsland ligt intussen een gebied waar de oceaan juist, geheel tegen de trend in, weer wat koeler werd.

Een ander probleem is dat grote zeestromingen verstoord kunnen raken. Zoals de stroming vanaf de evenaar naar het noorden die wetenschappers de ‘Atlantische Meridionale Omwentelings Circulatie’ (Amoc) noemen. Die zorgt nu voor de aanvoer van warmte naar onder meer Europa.

Koelere periode

‘Als de Amoc omslaat, zou je in het noorden afkoeling krijgen’, schetst Dijkstra. Dat zou in Europa en aan de Amerikaanse oostkust dan vreemd genoeg kunnen leiden tot een koelere periode, met strengere winters en meer vorst. Volstrekt onduidelijk is of de stroming werkelijk zal stilvallen, zegt Dijkstra, die het fenomeen bestudeert. ‘In de klimaatmodellen kunnen we deze omslag niet zo goed terugvinden.’

Een ‘zettajoule’ aan energie is ongeveer een triljard aan joules, de maat voor energie. De hoeveelheid energie die er jaarlijks in zee bij komt aan warmte, komt ruwweg neer op honderd keer de wereldelektriciteitsproductie – een vergelijking waarmee wetenschappers dat ontzaglijke aantal nog enigszins bevattelijk proberen te maken.

Voorlopig ziet het er niet naar uit dat de opwarming van de oceanen, met al zijn bijeffecten, afremt. ‘De onverbiddelijke toename van de oceaantemperatuur is de onvermijdelijke uitkomst van de energetische disbalans van de aarde, die weer verband houdt met de toenemende concentratie broeikasgassen’, aldus de wetenschappers, in vakblad Advances in Atmospheric Sciences. ‘De wereldwijde opwarmende trend is zo regelmatig en robuust, dat elk nieuw jaar nieuwe records zal brengen.’

De afgelopen eeuw steeg de zeespiegel zo’n twintig centimeter, waarbij die stijging de laatste decennia meetbaar versnelde. Ook als alle landen zich aan hun klimaatbeloften houden, zal de zeespiegel in het jaar 2100 naar verwachting zo’n 44 tot 76 centimeter hoger staan dan rond de afgelopen eeuwwisseling, volgens het laatste rapport van VN-klimaatpanel het IPCC.