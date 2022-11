Opwarming beperken tot 1,5 graad is een holle frase geworden na Klimaattop

De Egyptische minister van buitenlandse zaken Sameh Shukri zit de slotsessie van de klimaattop op zondag voor. Beeld AFP

Het zag er in de surrealistische context van de laatste uren in Sharm el-Sheikh – onttakelde vergaderzalen, lege watercontainers, gesloten eettentjes, hologige onderhandelaars – lang niet naar uit, maar de VN-klimaattop COP27 is zondagochtend vroeg (anderhalve dag na het officiële einde van de top) toch met een akkoord afgesloten. De reacties op de zogenaamde ‘cover decision’ waren gemengd, en begrijpelijk, want het akkoord was tegelijk een ‘wonderdeal en een total loss’.

De wonderdeal in kwestie was uiteraard het besluit van de bijna tweehonderd landen om een klimaatcompensatiefonds op te richten. Een fonds – te financieren door rijke, ontwikkelde landen met een historisch hoge uitstoot van broeikasgassen – dat de schade gaat vergoeden die ontwikkelingslanden met een veelal lage uitstoot lijden door de gevolgen van de klimaatcrisis, zoals droogte, overstromingen of extreem weer, een crisis waaraan zij niet of nauwelijks hebben bijgedragen.

Ontwikkelingslanden hebben bijna dertig jaar om zo’n fonds gevraagd en vierden de uitkomst zondag dus als een historische doorbraak. Die werd mogelijk doordat de VS en de EU hun verzet tegen zo’n fonds eindelijk opgaven, in het geval van de EU om ‘bruggen te slaan’. En het besluit is ongetwijfeld een erkenning van het feit dat het de armste en kwetsbaarste mensen zijn met de minste schuld aan de klimaatcrisis die er het eerst en het meest onder lijden – een overwinning dus van het morele principe van ‘klimaatrechtvaardigheid’.

Pas op de plaats

Maar bij dat succes past wel een kanttekening. Want COP27 werd het alleen eens over de oprichting van zo’n fonds. Onduidelijk is hoeveel geld dat fonds krijgt, welke landen ervoor gaan betalen en welke ervan gaan profiteren, en wanneer het operationeel wordt (op zijn vroegst op de klimaattop in 2023 in Dubai). Dit belooft nog een hele strijd te worden, mede omdat de VS en de EU willen dat opkomende landen met hoge emissies als China, Qatar en Saoedi-Arabië (die in VN-verband nog steeds als ontwikkelingslanden worden gezien) ook meebetalen.

Een ‘total loss’ is de uitkomst van Sharm el-Sheikh vooral omdat de top er op het vlak van klimaatambitie niet in is geslaagd flinke stappen vooruit te zetten, integendeel. De enorme kloof die nog steeds gaapt tussen de bestaande klimaatplannen van landen en de emissiereducties die daadwerkelijk noodzakelijk zijn om de opwarming te beperken tot een relatief ‘veilige’ 1,5 graad (het doel van het akkoord van Parijs) is niet aangepakt. De afspraken hierover zijn een herhaling van wat vorig jaar in Glasgow werd overeengekomen, een pas op de plaats dus.

Zeker, de wens om de 1,5-graad-afspraak ‘in leven te houden’ wordt vroom gememoreerd in de tekst (al stelden China en India voor de term maar te schrappen omdat wetenschappers het doel inmiddels vrijwel onhaalbaar achten). Maar dat wat concreet voor 1,5 graad nodig is, het versneld opvoeren van de emissiereducties (in het zogeheten ‘mitigation work programme’), kwam er niet – tot frustratie van kleine eilandstaten als de Maldiven, en met name ook de EU. Het maakt van de 1,5 graad een loze frase.

Ook op het vlak van het uitbannen van fossiele brandstoffen werd in Sharm el-Sheikh geen stap gezet. De slotverklaring onderstreept het in Glasgow al bepaalde doel van de afbouw van steenkoolgebruik, maar een voorstel die afbouw uit te breiden tot olie en gas haalde het niet. Het blijft opmerkelijk dat in teksten van de VN-klimaatconventie de oorzaak van de klimaatcrisis (het opstoken van fossiele brandstoffen) – en daarmee ook de oplossing ervan – niet kan worden genoemd.

EU aast op Afrikaans gas

De volgens veel betrokkenen - inclusief hoogste baas van de VN Antonio Guterres - teleurstellende uitkomst van deze COP is natuurlijk niet onverwacht, in een jaar van oorlog, geopolitieke verdeeldheid, energiecrisis en inflatie. Veel partijen binnen de COP dragen schuld. Notoire dwarsliggers – oliestaten als Iran, Qatar, Rusland, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (komend jaar gastheer van COP28) – maar ook stille dwarsliggers, zoals Australië, Canada en de VS, met hun steelse expansie in fossiele energie.

Een complicatie op de COP waren ook partijen die worstelden met hun dubbele agenda’s, zoals de EU, die hamert op de noodzaak van ambitieus klimaatbeleid maar tegelijk aast op Afrikaans gas als vervanging van het weggevallen Russische gas, en sommige Afrikaanse landen die duurzaamheid zeggen na te streven maar niettemin ook hun eigen fossiele reserves hopen te exploiteren. Die dubbelhartigheid gold zeker ook voorzitter Egypte, die enerzijds het klimaatcompensatiefonds wilde realiseren op deze ‘Afrikaanse COP’, maar stiekem ook waakte over haar eigen olie- en gasbelangen, en die van de Saoedische buren.

Het resultaat is wel dat er weer een jaar is verkwist van de paar jaar die nog resten om de wereld op 1,5 graad opwarming te houden. De mondiale emissies moeten dan eigenlijk pieken in 2025, en dat gaat met de uitkomst van Sharm el-Sheikh zeker niet lukken. Het is in die zin een veeg teken dat zoveel energie is gestoken in een fonds dat de gevolgen van de klimaatcrisis vergoedt. En dat veel ontwikkelingslanden daarmee genoegen lijken te nemen, in plaats van alles op alles te zetten om de oorzaak van de crisis aan te pakken. Alsof ze daar al niet meer in geloven.