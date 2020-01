Opvolger al-Baghdadi bekend: nieuwe leider IS heet Salbi

Salbi is de opvolger van de in oktober doodgeschoten Abu Bakr al-Baghdadi. Beeld AP

De Iraakse Turkmeen is een van de oprichters van IS en een van de invloedrijkste ideologen van de organisatie. Op basis van zijn religieuze uitspraken vond de genocide plaats tegen jezidi’s, schrijft The Guardian.

Salbi is enkele uren na de dood van Abu Bakr al-Baghdadi, in oktober 2019, aangewezen als diens opvolger. IS meldde destijds dat Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi de terreurgroep zou leiden. Dit zou een alias zijn van Salbi.

Voordat al-Baghdadi door Amerikaanse elitetroepen werd doodgeschoten, had het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een prijs van 4,5 miljoen euro gezet op het hoofd van Salbi.

Als leider van IS probeert Salbi, van wie bronnen vermoeden dat hij in de omgeving van de Iraakse stad Mosul verkeert, weer een kalifaat op te bouwen. Sinds IS in maart 2019 werd verdreven uit het oosten van Syrië, heeft het geen gebied meer in handen.

Maar er zijn signalen dat de groep weer sterker begint te worden. Een Iraaks-Koerdische ambtenaar vertelt The Guardian dat IS nu gemiddeld zestig aanslagen per maand pleegt, een flinke stijging ten opzichte van een half jaar geleden.