Opvangcentrum Ter Apel opnieuw overvol, honderden asielzoekers te veel in aanmeldcentrum

Net aangekomen asielzoekers onderweg naar het aanmeldcentrum voor asielzoekers in het Groningse dorp Ter Apel. Beeld ANP

Daarmee is Ter Apel, na een maand waarin gemeenten elders in het land extra opvangplekken creëerden, terug bij af. Wel weerspreekt het COA de overschrijding met zeshonderd mensen. ‘Maar het gaat wel in die richting’, zegt een woordvoerder tegen NRC.

De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel toe behoort, erkent dat de het aantal asielzoekers op de locatie oploopt, maar wil geen exacte aantallen geven. Burgemeester Jaap Velema vroeg onlangs al aandacht voor de situatie in het aanmeldcentrum. Volgens Velema doet de politiek niet genoeg om de druk op Ter Apel te verlichten.

Velema uitte onder meer meer kritiek op het gebrek aan urgentie vanuit Den Haag en het uitblijven van voldoende opvangplaatsen elders in het land: ‘Men kan kennelijk ook niet een kazerne of een hal in de Jaarbeurs aanbieden om ons te helpen. Terwijl het geen probleem is om honderden veldbedden in de Jaarbeurs neer te zetten als er blaadjes op de rails liggen.’

COA-baas Milo Schoenmaker erkende in oktober, toen overbezetting in Ter Apel tot vechtpartijen en het inzetten van de Mobiele Eenheid (ME) leidde, dat de situatie ‘onacceptabel’ was. Uiteindelijk namen noodopvanglocaties in Almere en Gorinchem toen vijfhonderd asielzoekers over van het overbelaste centrum. Velema noemde dat ‘een druppel op een gloeiende plaat. Elke dag komen hier gemiddeld 150 mensen binnen.’