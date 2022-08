Opvang Oekraïners in Nederland onder druk, terwijl nog velen het land ontvluchten

Een Oekrainer in de opvanglocatie in Harskamp. Beeld ANP

Opvang Oekraïense vluchtelingen in Nederland raakt steeds voller

Opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen worden schaars. Voor gemeenten is het steeds lastiger om geschikte ruimte te vinden. Dat blijkt uit een inventarisatie onder burgemeesters en directeuren van veiligheidsregio’s door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Dagelijks arriveren Oekraïners in Nederland. De verwachting is bovendien dat Oekraïners die nu nog in gastgezinnen zitten binnenkort mogelijk door gemeenten opgevangen moeten worden.

In eerste instantie kregen gemeenten de opdracht om 50 duizend bedden te vinden, eind april deed staatssecretaris Eric van der Burg (VVD, Asiel) het verzoek dit te verhogen naar 75 duizend. Dat aantal is nog niet gehaald; er zijn nu 59.492 opvangplekken voor Oekraïners. Het aantal vrije bedden daalt hard sinds juni. Begin die maand waren er nog 9.200 plekken vrij, begin augustus zijn dat er nog maar 3.600. Sinds eind juni is minstens 90 procent van de opvangplekken bezet. Voor vluchtelingen uit andere landen is de opvang al langer een nijpend probleem. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol.

Nog steeds meer vluchtelingen dan terugkeerders

Vanuit Oekraïne vertrekken nog steeds meer mensen naar buurlanden dan er terugkeren. In juli staken gemiddeld dagelijks 56.000 mensen per dag de grens over naar het buitenland. Per dag kwamen gemiddeld 33.000 personen het land weer in, soms voor een tijdelijk bezoek of om familie op te halen.

Het is onduidelijk hoeveel Oekraïners die in Nederland zijn opgevangen, zijn teruggekeerd. De meesten regelen hun vertrek zelf. Circa 170 Oekraïners hadden eind juli gebruikgemaakt van ondersteuning van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Die organiseert onder andere busreizen naar de Pools-Oekraïense grens. De volgende busreis staat gepland op 13 augustus.