Opvang asielzoekers in hotel Albergen kan doorgaan, eigenaar verliest kort geding over verkoop

Advocaat Erik Nijhof (links) en Maria Olde Heuvel, eigenares van het hotel 't Elshuis, na afloop van een kort geding van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) tegen de eigenares van het zogenoemde ‘asielhotel’ in Albergen. Beeld Vincent Jannink / ANP

Na aanhoudend protest uit de dorpgemeenschap tegen de komst van een azc maakte eigenaar Maria Olde Heuvel woensdag bij het COA bekend haar Landhotel ’t Elshuys toch niet te willen verkopen. Ze beticht de instantie van ‘dwaling en bedrog’, omdat haar nooit kenbaar zou zijn gemaakt dat er grote aantallen asielzoekers zouden worden gehuisvest. ‘Dan had ik het nooit verkocht’, zei ze maandag in de rechtszaal.

De rechter gaat daar niet in mee. ‘Het COA heeft open kaart gespeeld over bedoelingen met het hotel en de verkoper heeft zich daar niet tegen verzet’, oordeelt hij. ‘Het is steeds duidelijk geweest dat het azc meer bedden zou gebruiken dan het hotel had.’ En dus geldt ‘afspraak is afspraak’ en moet Olde Heuvel het pand maandag (vandaag, 29 augustus) overdragen of 50 duizend euro dwangsom per dag betalen.

Op 12 augustus tekende Olde Heuvel de koopovereenkomst voor haar hotel met 27 kamers en 74 bedden. Toen enkele dagen erna uit berichten in de media bleek dat het COA de capaciteit, met units in een naastgelegen weiland, mogelijk wilde opschalen naar 150 tot 300 slaapplaatsen, polste ze of ze nog onder de koop uit kon.

Nee, klonk het antwoord van COA. ‘Maria, er zijn twee handtekeningen gezet, dit draai je niet meer terug’, had een medewerker van het COA haar via WhatsApp geantwoord. Aanvankelijk leek ze zich hierbij neer te leggen. Ze stuurde nog een factuur naar het COA voor de inventaris en droeg de sleutels over om het pand te kunnen beveiligen.

Motieven onduidelijk

Het is onbekend of Olde Heuvel onder druk is gezet om de verkoop terug te draaien of een beter bod heeft ontvangen dan de 1,5 miljoen euro die het COA haar betaalt. Hoe dan ook begon ze een bodemprocedure bij een rechtbank in Den Haag om onder de verkoop uit te komen. Om zo’n lange procedure te voorkomen vroeg het COA de Almelose rechter om een spoeduitspraak, zodat de koop snel kan worden afgerond.

De rechter meent net als de advocaten van het COA dat sprake is van een spoedeisende zaak vanwege de opvangcrisis, waardoor asielzoekers al dagen buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. ‘Het COA heeft niet de luxe om te wachten op een bodemprocedure, ieder bed telt op dit moment’, zei de advocaat van het COA.

Olde Heuvels advocaat ziet dat anders. Door in te stemmen met de spoedprocedure ontneemt de rechter Olde Heuvel haar rechten, stelt hij, onder meer omdat er bij een kortgedingrechter maar beperkte tijd is voor feitenonderzoek. ‘De overheid heeft dit probleem veroorzaakt, mijn cliënte kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schrijnende situatie in Ter Apel.’

Koopovereenkomst

Dat Olde Heuvel de koop wil terugdraaien vanwege het aantal asielzoekers dat er komt, noemt de advocaat van het COA ‘ronduit bijzonder’, omdat Olde Heuvel er tijdens de onderhandelingen nooit een punt van heeft gemaakt. In de koopovereenkomst is zelfs een artikel opgenomen waarmee Olde Heuvel afstand doet van de uiteindelijke bestemming van het hotel.

Bovendien had de makelaar van Olde Heuvel in de eerste e-mail aan het COA het hotel juist aangeprezen omdat er zoveel ruimte was. In iedere kamer konden ‘gemakkelijk’ drie mensen slapen en van de grote zaal van het hotel konden met gemak nog zes kamers worden gemaakt, aldus de makelaar in de e-mail.

De rechter zei maandag dat hij snapt dat de verkoopster is geschrokken van de commotie na de verkoop, ‘maar dat geeft u niet het recht om terug te komen op de koop’.

Inwoners van Albergen verzetten zich nog altijd hevig tegen de komst van een grote opvang in hun dorp. Het hotel hangt vol met leuzen als: ‘Azc weg ermee’ en ‘Wat doe je ons mooie dorpje aan?’. Nadat op sociale media al meermalen werd gesproken over brandstichting bij het hotel, woedde er in de nacht van zondag op maandag daadwerkelijk een brandje. De politie gaat uit van brandstichting. Langs een muur is een zwart spoor zichtbaar en her en der is de muur zwartgeblakerd. Bij aanvang van de zitting in de rechtbank deed de politie rond het hotel nog sporenonderzoek.

Bij gebrek aan animo in veel plaatsen in Nederland om asielzoekers op te vangen, kreeg Albergen deze maand als eerste een azc opgelegd. Hoewel de gemeente Tubbergen, waartoe de drieduizend inwoners van Albergen behoren, op de hoogte was van de interesse die het COA had in het hotel, kwam de aankoop ‘als een verrassing’. De gemeente Tubbergen laat weten de locatie nog altijd ongeschikt te vinden voor de opvang van driehonderd asielzoekers en statushouders en dat ze met het ministerie in gesprek is om tot een ‘werkbare oplossing te komen’.