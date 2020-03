Opvang asielzoekers in evenementenhallen voorlopig opgeschort door corona

Kabinet: sociale leven in heel het land moet op de rem

Een groot pakket nieuwe maatregelen moet verdere verspreiding van het coronavirus door Nederland vertragen. Het kabinet verbiedt tot 31 maart alle evenementen met meer dan honderd personen. Dat geldt ook voor musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Iedereen met tekenen van verkoudheid dient vanaf nu ‘zoveel mogelijk thuis te blijven’. Scholen blijven ‘gewoon’ open.

Bij de huisartsen in Noord-Brabant is het al de hele week alle hens aan dek

Het coronavirus laat zich in Noord-Brabant niet meer indammen, maakte het RIVM donderdag bekend. In de provincie, waar het virus eind februari de kop opstak in Loon op Zand, staan artsen onder zware druk. Er is een schrijnend tekort aan middelen. ‘En het gewone werk gaat ook door.’

Amerikanen op Schiphol: we willen terug, nu!

In de rij met wachtenden bij de incheckbalies op Schiphol staan opvallend veel Amerikanen. Zij nemen geen enkel risico en willen terug zijn in de VS voordat Trumps inreisverbod van kracht wordt. ‘Ticket terug kostte 2.600 euro. Veel geld maar mijn gezondheid staat voorop.’