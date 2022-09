Opvallende opmars Oekraïense leger: 2500 vierkante kilometer heroverd bij tegenoffensief in noordoosten

Oekraïense militairen gisteren op een tank in de regio Charkiv. Beeld AFP

De terreinwinst in het noordoosten gaat sneller dan veel mensen durfden te dromen. Vanochtend bevestigde een adviseur van de regionale gouverneur de bevrijding van de stad Koepjansk. Eerder verschenen al foto’s van soldaten met Oekraïense vlaggen in de stad op social media. Door de herovering staat het leger aan de oevers van de Oskil, een van de belangrijkste waterwegen in het noordoosten van het land. Een snelle opmars naar de zuidelijkere stad Izium gloort.

Updates:



🇺🇦 have liberated Shevchenkove and Bryhadyrivka.



🇺🇦 forces have reached the outskirts of Kupiansk and started to advance south along the banks of the Oskil river.



🇷🇺 presence in the pink areas between Balakliya and Sen'kove is limited. pic.twitter.com/eGbFqc72nu — Ukraine War Map (@War_Mapper) 10 september 2022

De kans is groot dat het Kremlin verrast was door het offensief, schrijft het Britse ministerie van Defensie in haar dagelijkse inlichtingenupdate. Er zouden relatief weinig Russische troepen aanwezig zijn in het gebied. Volgens oud-bevelhebber van de landmacht Mart de Kruif zijn veel soldaten waarschijnlijk verplaatst naar het front in het zuiden van het land, waar Oekraïne een ander tegenoffensief bij Cherson heeft geplaatst. ‘Dat Rusland reageert op de dreiging daar, heeft voor Oekraïne de voorwaarde geschapen om op te treden bij het front bij Charkiv.’

Initiatief bij Oekraïne

De Kruif stelt dat de Oekraïners en de Russen op dit moment met een vergelijkbaar wapenarsenaal en aantal soldaten oorlog voeren. Daardoor worden twee zaken extra belangrijk: de motivatie van het leger en de kwaliteit van het leiderschap, zowel op de grond als in de vertaalslag van politieke wensen naar militaire strategie.

Op beide fronten troeft Oekraïne zijn rivaal op dit moment af, zegt de beroepsmilitair buiten dienst. Daardoor ligt het initiatief in de oorlog op dit moment bij de Oekraïners, en zijn de Russen gedwongen tot reageren.

Dat wil niet zeggen dat de Oekraïense aanval in het zuiden een afleidingsmanoeuvre was om in het noorden een slag te slaan, zegt De Kruif. ‘Ook bij Cherson wordt hard gevochten. Ik denk dat het Oekraïense doel voor de winter is om het gebied ten westen van de Dnipro-rivier te heroveren, zodat de dreiging naar Odesa weg is.’ Wel is de opmars in het noordoosten van het land van strategisch belang: veel Russische aanvoerlijnen lopen via het gebied.

Hoewel het Kremlin het terreinverlies ontkent, sprak zelfs de pro-Russische hoofdpoliticus van de regio Charkiv van een ‘zeer scherpe en snelle’ progressie van het Oekraïense leger. Moskou liet vrijdag weten militaire versterking naar het noordoostelijke front te sturen. Het Oekraïense leger zegt zaterdag dat 1,300 Tsjetsjeense strijders zich bij de Russen hebben gevoegd.

Winter

Hoewel de terreinwinst leidt tot groot optimisme aan Oekraïense zijde, waakt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken voor onrealistische verwachtingen. ‘Er zijn nog steeds veel Russische troepen in Oekraïne. President Poetin heeft laten zien dat hij bereid is tegen een hoge Russische prijs mensen op te offeren, hoe tragisch en verschrikkelijk dat helaas ook is.’

Daarnaast zal de naderende winter het Oekraïense momentum een halt toesteken, vreest De Kruif. De komende weken zal het initiatief volgens hem bij Oekraïne blijven liggen, maar dat zal niet genoeg blijken om een gebied als bijvoorbeeld De Krim te bevrijden. ‘Dan komt de winter en kan er niet gevochten worden. Poetin heeft dan de kans om een oorlogseconomie in zijn land op te stellen, terwijl het nog maar de vraag is of het Westen Oekraïne zo zal blijven steunen.’