Opvallende koerswijziging: Nederland toch bereid tot terughalen IS-ganger

De Syrische stad Raqqa in 2017. Beeld Reuters

Dat stelt de rechtbank Rotterdam in een donderdag gepubliceerde uitspraak. Het gaat om een opvallende koerswijziging in een politiek gevoelig dossier. Tot nu toe stelde Grapperhaus zich op het standpunt dat IS-verdachten niet moeten worden teruggehaald uit Syrische kampen. Terug in Nederland zouden de vrouwen een langdurige bedreiging vormen ‘voor de nationale veiligheid’.

De uitspraak gaat officieel alleen over de 26-jarige terrorismeverdachte Ilham B. uit Gouda. Zij werd drie jaar geleden gearresteerd op het slagveld bij Raqqa, de toenmalige hoofdstad van het kalifaat, en zit sindsdien met haar kinderen vast in een Koerdisch kamp in Syrië. De reikwijdte van de uitspraak is echter groter: in totaal proberen 23 vrouwelijke IS-gangers in Syrische kampen langs juridisch weg terugkeer naar Nederland af te dwingen.

Druk

Grapperhaus stond onder grote druk om zijn opstelling te wijzigen: de rechtbank Rotterdam dreigde de strafzaak tegen Ilham B. gesloten te verklaren, omdat de minister zich volgens de rechters onvoldoende inspande om haar naar Nederland te halen voor het bijwonen van haar rechtszaak. Bovendien overwoog Nederland om Ilham B. en andere Syriëgangers te laten berechten door een Koerdische rechter in Noord-Oost Syrië. Vervolging in Nederland kan dan sowieso worden afgeblazen, aldus de rechtbank.

Omdat Grapperhaus nu van koers lijkt veranderd, krijgt hij van de rechtbank een half jaar extra de tijd om Ilham B. naar Nederland te halen. Op 3 juni zijn de mogelijkheden voor haar terugkeer besproken in een overleg met andere EU-landen. Dat overleg heeft echter niets opgeleverd.

Hoewel de rechtbank ervan uitgaat dat Grapperhaus de vrouwelijke IS-gangers inmiddels in Nederland wil laten berechten en niet voor een Koerdisch tribunaal in Noord-Oost Syrië, meldt de minister donderdag zelf iets geheel anders in een brief aan de Tweede Kamer. In die brief stelt Grapperhaus dat berechting door een lokale rechter in Syrië nog steeds een optie is ‘die het kabinet open wil houden’ om te voorkomen dat de vrouwen vrijuit gaan.