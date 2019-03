Opvallende koerswijziging Facebook: Mark Zuckerberg wil zich op privacy gaan richten

Zo krijgen alle chatdiensten van het bedrijf versleuteling, waardoor niemand van buitenaf de berichten kan lezen. WhatsApp heeft die versleuteling al, maar Facebook Messenger en de chatfunctie van Instagram nog niet. Die drie chatdiensten gaan achter de schermen op één platform draaien en worden vergaand geïntegreerd, zodat gebruikers makkelijker met elkaar kunnen communiceren.

Zuckerberg schrijft dat gebruikers met hun gedrag op sociale netwerken zelf aangeven waar ze behoefte aan hebben: kleinere online groepen die bestaan uit mensen die ze kennen en een-op-een contact met vrienden. Mensen springen voorzichtiger om met het delen van persoonlijke informatie, omdat dit op internet permanent kan worden vastgelegd.

Veilige communicatie

Volgens Zuckerberg hebben gebruikers behoefte aan een veilige manier van communiceren, die waarborgt dat onder meer berichten niet eeuwig bewaard blijven. ‘Mensen moeten niet bang hoeven zijn dat dingen die ze nu delen, hun later zullen schaden’, aldus de Facebook-oprichter. Het automatisch wissen van berichten na een bepaalde tijd zou hierbij kunnen helpen. Gebruikers kunnen die functie, als hij er komt, overigens zelf aan- of uitzetten.

Ook zal gevoelige informatie niet meer digitaal worden opgeslagen in landen die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. Zo kan worden voorkomen dat dit soort landen zich toegang verschaffen tot data of berichten die niet voor hen bestemd zijn.

De privacy-lijn van Facebook is opvallend, omdat het bedrijf zich in het verleden voornamelijk heeft gericht op het creëren en perfectioneren van een open netwerk. Facebook lag de afgelopen jaren regelmatig onder vuur door schandalen rondom gebruikersgegevens, waar het bedrijf niet altijd zorgvuldig mee omspringt.

Ook kreeg Facebook veel kritiek omdat het bedrijf buitenlandse partijen hun gang lieten gaan, die via het netwerk probeerden nationale verkiezingen te beïnvloede. Dat gebeurde onder meer in de VS in 2016. Facebook werd vorige maand nog in verlegenheid gebracht toen bleek dat het jonge internetters een klein bedrag betaalde als ze een app installeren, Facebook Research genaamd, die alle informatie uit hun telefoon overdraagt.