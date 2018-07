Opvallend veel literair werk onder nominaties Jan Wolkers Prijs 2018

Met schrijvers Marieke Lucas Rijneveld, Gerbrand Bakker, Owen Donkers en dichter Peter Swanborn bevat de longlist van de Jan Wolkers Prijs 2018 opvallend veel literair werk. De longlist van deze prijs voor ‘Het beste natuurboek’, zondagmorgen bekendgemaakt in radioprogramma Vroege Vogels, bevat in totaal negentien titels. Naast fictie gaat het ook om veldgidsen, kinderboeken en naslagwerken.

Een van de genomineerden is filosoof en kunstenaar Eva Meijer, met haar essay ‘De soldaat was een dolfijn’. Met zijn boek De meerkoet staat auteur Remco Daalder voor de tweede maal op de lijst. In 2014 won hij de prijs met De gierzwaluw. Opvallende genomineerde is verder het fotoboek De wilde stad, naar de gelijknamige bioscoopfilm over de natuur in Amsterdam.

In september wordt bekend welke vijf van de negentien werken op de shortlist belanden.

De Jan Wolkers Prijs is een initiatief van Vroege Vogels, het Wereld Natuur Fonds en de Volkskrant. De winnaar van de Jan Wolkers Prijs 2018 wordt bekendgemaakt op zondag 21 oktober, in een speciale uitzending van Vroege Vogels. De prijs wordt dit jaar voor de zesde keer uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag van 5.000 euro en een tekening gemaakt door Siegfried Woldhek. De jury bestaat uit Karina Wolkers, Allard Stapel (Wereld Natuur Fonds), Jean-Pierre Geelen (de Volkskrant) en Daniel Gulpers (Vroege Vogels).

Eerdere winnaars van de prijs zijn: Dik van der Meulen - De kinderen van de nacht (2017), Albert Beintema - De grutto (2016), Louis Schoonhoven e.a. - Niet zonder elkaar (2015), Remco Daalder - De gierzwaluw (2014) en Simon van der Geest – Spinder (2013).

Vorig jaar won Koos van Zomeren een speciale oeuvreprijs voor zijn gehele werk.