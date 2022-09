Optreden tegen een omroep die over de schreef gaat is nog niet zo makkelijk. Welke opties heeft de NPO bij Ongehoord Nederland?

Voorzitter Arnold Karskens van Omroep Ongehoord Nederland. Beeld ANP

Welke regels heeft ON mogelijk overtreden?

De NPO gaat nadrukkelijk niet over de inhoud van programma's van de leden en de redactionele vrijheid reikt dan ook ver. Toch zijn er zeker grenzen. Zo moeten de omroepen zich houden aan de journalistieke code van de NPO en de mediawet. De programma's moeten het recht van hoor- en wederhoor toepassen en mogen onjuiste informatie niet zomaar onweersproken laten. In de mediawet is onder meer opgenomen dat programma's niet mogen aanzetten tot geweld of haat jegens een groep of lid van een groep.’

Volgens de NPO heeft omroep ON de grens van het toelaatbare met de uitzending van donderdagmiddag bereikt. Het programma Ongehoord Nieuws liet een compilatie zien van beelden waarin zwarte mannen witte mannen sloegen. Volgens presentator Arlette Adriani toonden die ‘de minder belichte zijde van racisme’. Medepresentator Raisa Blommestijn becommentarieerde: ‘Blanken die in elkaar worden geslagen door negers’. Pointer-journalist Marieke Kuypers onderzocht de beelden later en kwam tot de conclusie dat er in geen enkel geval bewijs was voor 'anti-wit’-racisme.

NPO-voorzitter Frederieke Leeflang schreef in een verklaring dat de publieke omroep de redactionele vrijheid hoog in het vaandel heeft staan, maar dat er een grens is wat betreft ‘racistische of discriminerende uitlatingen’. Dat vonden ook alle overige omroepen, die in een gezamenlijke verklaring felle kritiek uitten op ON. Ze spraken zich uit tegen de ‘valse, racistische boodschap’ van de omroep, die volgens hen niet alleen ‘onjournalistiek’ was maar ook ingaat tegen de kernwaarden van de NPO. ‘Publieke omroep onwaardig’, was het algehele oordeel.

Dat de omroepen zich zo sterk uitspreken tegen een collega-omroep is niet eerder voorgekomen. Tegelijkertijd is het voor een eventueel optreden tegen ON niet van belang wat de andere omroepen van een uitzending vinden.

Hoe kan de NPO optreden tegen ON?

De NPO kan niet zomaar overgaan tot een sanctie tegen ON. De omroepen moeten onafhankelijk kunnen opereren, zowel van de NPO als van Den Haag. Daarom zijn er enkele waarborgen in het systeem ingebouwd. De publieke omroep moet eerst een advies afwachten van de ombudsman van de NPO en het Commissariaat voor de Media.

Ook ligt optreden tegen een omroep politiek zeer gevoelig; de NPO zal daarom alles volgens het boekje willen doen. Dat deze situatie zich nog nooit eerder heeft voorgedaan maakt het niet makkelijker: toen ON eerder dit jaar een boete van 93 duizend euro kreeg vanwege het ‘stelselmatig schenden van de journalistieke code’, was dat de eerste boete ooit om die reden.

Leeflang heeft zowel de ombudsman als het Commissariaat gevraagd om zich over de kwestie uit te spreken. De ombudsman kijkt naar klachten over de uitzending. Zondag stond de teller op een recordaantal van bijna 1.700 ingediende klachten, bijna twee keer zoveel als het totale aantal dat over heel vorig jaar binnenkwam. Tegelijkertijd toetst het Commissariaat of ON de mediawet heeft overtreden.

Mochten ombudsman en Commissariaat inderdaad oordelen dat ON de NPO-code en mediawet heeft overtreden, kan de omroep een boete verwachten. Die kan oplopen tot 540 duizend euro, 15 procent van het totale jaarbudget van 3,6 miljoen dat de ON heeft gekregen. Dat ON al eerder een boete kreeg opgelegd, maakt de kans op een nieuwe geldstraf een stuk groter.

Bestaat er ook een kans dat ON van de zender verdwijnt?

Om te beginnen kan de NPO na een tweede negatief oordeel besluiten om een streep door de uitzendingen van Ongehoord Nieuws te zetten. In een interview met de Volkskrant zei NPO-voorzitter Leeflang over de vorige klachtenprocedure dat het programma van de buis kan worden gehaald als er geen ‘verbetering optreedt’.

Als een omroep een tweede boete krijgt opgelegd, doet de NPO melding bij de regering. Daarna is het aan Gunay Uslu, staatssecretaris van Cultuur en Media (D66), om verdere stappen te zetten. Ze kan het vijfjarig aspirant-lidmaatschap van ON niet omzetten in een volwaardig lidmaatschap, de omroep schorsen of zelfs besluiten om ON volledig uit het bestel te zetten.