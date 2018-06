Optreden omstreden rapper in door terrorisme getroffen Bataclan schokt Franse politici

De Franse rapper Médine houdt van de controverse. Zijn eerste album noemde hij 11 september , zijn tweede Jihad . Médine Zaouiche is een 35-jarige Fransman van Algerijnse komaf, die zijn baard laat staan om naar eigen zeggen te spelen met het imago van een radicaal. In 2005 rapte hij: ‘Laten we de seculieren kruisigen’.

Médine Foto Hollandse Hoogte / The New York Times Syndication

Zelf noemt hij zulke teksten ‘polemisch’. Succesvol zijn ze in ieder geval: op YouTube worden zijn videoclips miljoenen keren bekeken. Maar nu lijkt het erop dat de rapper een stap te ver is gegaan. Met een van de nummers op zijn nieuwe album Storyteller heeft Médine een open zenuw geraakt in het Franse debat.

Bataclan heet het liedje, naar de Parijse concertzaal waar in november 2015 een jihadistische aanslag aan negentig mensen het leven kostte. Hij rapt vooral over zijn eigen ambitie om een keer in Bataclan op te treden, maar de teksten roepen wel steeds beelden op van een aanslag. Vrij vertaald gaat het over ‘een knallend optreden’ en ‘het vuur bij het publiek aanwakkeren’.

Twee concerten

De emoties in Frankrijk lopen nu zo hoog op omdat Médine zijn ambitie na de zomer gaat verwezenlijken. In oktober staat in Bataclan een optreden van hem op de agenda. Twee keer zelfs: nadat de eerste show binnen een mum van tijd was uitverkocht, besloot de organisatie een tweede concert te plannen.

De voorzijde van de Bataclan. Foto AFP

De controverse rond het optreden is doorgedrongen tot de hoogste echelons van de Franse politiek. Laurent Wauquiez, leider van de conservatieve partij Les Republicains, noemt het optreden ‘heiligschennis voor de slachtoffers’. Brice Hortefeux, die onder meer minister van Binnenlandse Zaken was onder president Sarkozy, riep Médine op ‘zijn gebrek aan talent ergens anders ten gehore te brengen’. Ook Marine le Pen van de rechts-populistische Rassemblement National heeft zich tegen het concert uitgesproken.

De kritiek is niet alleen afkomstig van conservatieve politici. Binnen de partij van president Macron, En Marche, is ook ontzet op het aangekondigde optreden gereageerd. Partijwoordvoerder Aurore Bergé noemde de teksten van Médine ‘niets meer en niets minder dan een oproep tot moord’. Twee advocaten van de nabestaanden van de aanslag in 2015 hebben aangekondigd een rechtszaak aan te spannen. De concerten vormen volgens hen een bedreiging van de openbare orde.

‘Ik vecht tegen radicalisering’

‘Om alle twijfel weg te nemen’ liet Médine maandag in een Twitterverklaring weten dat hij ‘opnieuw’ de aanslagen van 2015 ‘en alle terreuraanslagen’ veroordeelt. ‘Ik vecht al 15 jaar met mijn albums tegen alle vormen van radicalisering.’ In een moeite door stelde hij een vraag: ‘Gaan we extreemrechts de programmering van concertzalen laten bepalen?’

Het zou niet de eerste keer zijn dat een omstreden optreden in Frankrijk wordt afgelast. In mei 2016 werd – vooral onder druk van het toenmalige Front National – een optreden van rapper Black M bij een herdenkingsceremonie voor de Slag bij Verdun afgeblazen. Black M had Frankrijk een ‘land van ongelovigen’ genoemd.