Optimistische Kuipers schaalt vol overtuiging af: ‘Het land gaat weer open na een zware tijd’

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport begint de persconferentie over de coronamaatregelen. Premier Rutte is niet aanwezig vanwege een debat in de Eerste Kamer. Beeld ANP

Dat maakte minister Kuipers van Volksgezondheid dinsdagavond bekend. ‘Alles gaat weer open. Niet in één keer, maar in stappen. Het zijn wel grote stappen en we zetten ze snel na elkaar.’

Het kabinet reageert daarmee op de aanhoudende signalen dat de omikronpiek van deze winter op z'n retour is. Dinsdag maakt gezondheidsinstituut RIVM bekend dat het reproductiegetal voor het eerst sinds half december onder de 1 is gekomen. Honderd besmette mensen steken nu nog maar 98 anderen aan. Dan dooft het virus langzaam uit. Het aantal ziekenhuisopnamen op weekbasis daalt ook. Daarmee is het gevaar geweken dat de omikronvariant deze winter voor overbelasting in de ziekenhuizen gaat zorgen.

Kuipers voelt zich daarom vrij om verder te versoepelen. Hoewel hij benadrukt dat corona ‘verre van weg’ is en dat er nieuwe virusvarianten kunnen komen, markeerde hij de nieuwe fase die het land nu bereikt. ‘Het is een heel zware tijd geweest. Voor zieken, voor nabestaanden, voor mensen in de zorg, maar ook voor alle andere Nederlanders. Jongeren, cultuurmakers, ondernemers…corona wierp een schaduw over onze levens, maakte ons eenzaam en verdeelde ons soms tot op het bot. Gelukkig zitten we nu in een andere fase.’

Per direct vervalt het advies om thuis niet meer dan vier mensen te ontvangen. Ook het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wijzigt in: werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor.

De openingstijden van de horeca worden vanaf komende vrijdag opgerekt tot 1.00 uur ’s nachts en de anderhalvemetermaatregel in stadions, theaters en bioscopen wordt geschrapt. Daardoor kunnen de zalen weer gevuld worden. Evenementen zonder vaste zitplaats mogen weer doorgaan met een maximum van vijfhonderd bezoekers en nog wel even met coronatoegangsbewijzen. Ook worden de isolatieregels versoepeld: wie besmet is hoeft nog maar vijf in plaats van zeven dagen in isolatie en kan daarna weer meedoen aan het sociale leven mits er 24 uur geen sprake meer is van klachten.

Nachtleven

Per 25 februari gaat de volgende ronde in. Dan laat het kabinet de openingstijden van horeca en cultuur weer helemaal vrij, trekt het de mondkapjesplicht grotendeels in (behalve in het openbaar vervoer en op luchthavens) en laat het ook de afstandsregels overal varen. Op één punt zet het kabinet per 25 februari bovendien een stap die Kuipers vorige week nog niet aandurfde: het coronatoegangsbewijs vervalt in de sport, de cultuursector en de horeca.

Daarmee gaat het kabinet in tegen het advies van het OMT. Dat liet maandag weten dat het liever wat rustiger aan wil versoepelen. Juist als andere maatregelen zoals de afstandsregels en de mondkapjes worden afgeschaft, willen de adviseurs het coronatoegangsbewijs voorlopig handhaven en de eisen zelfs aanscherpen: liefst zien ze dat alleen mensen met een boostervaccinatie de QR-code kunnen gebruiken. Mensen zonder booster zouden dan moeten testen voor toegang tot de horeca. Het kabinet staat tegelijkertijd echter onder toenemende politieke en maatschappelijke druk om met de QR-codes te stoppen. Een petitie tegen de toegangsbewijzen is meer dan 850 duizend keer ondertekend.

Helemaal stoppen met de QR-codes wil het kabinet nog niet, maar het is nu wel zover dat het de huidige inzet niet langer proportioneel vindt. Kuipers verklaarde dat nieuwe inzicht louter uit de steeds gunstiger cijfers van de afgelopen dagen. ‘We doen het stap voor stap. Er is een setting die ons steeds meer ruimte geeft. De toegangsbewijzen zaten achter in de rij, maar nu laten we ook die gaan.’

Het toegangsbeleid blijft voorlopig alleen van kracht in grote nachtclubs en bij grote indoorevenementen, waar meer dan vijfhonderd mensen samen zijn. In dat geval moet iedereen, wel of niet gevaccineerd, zich vooraf laten testen.