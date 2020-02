Optimisme groeit over vredesdeal VS en Taliban, mogelijk nog deze maand

Voormalige leden van de Taliban en Islamitische Staat geven hun wapens op in het Afghaanse Jalalabad in december 2019. Beeld EPA

President Trump zou al onder voorwaarden akkoord zijn gegaan met een ontwerpakkoord, zo melden diverse Amerikaanse media. Een deal kan hem goed van pas komen bij de presidentsverkiezingen in november dit jaar. Trump beloofde in 2016 een einde te maken aan Amerika’s bemoeienis met de oorlogen in Afghanistan en Irak. In Afghanistan, toneel van Amerika’s langste oorlog ooit, zijn nog 13 duizend Amerikaanse soldaten gelegerd.

Ghani sprak van een mogelijke doorbraak in de vredesonderhandelingen in Qatar tussen de VS en de Taliban. Beide partijen spraken woensdag ruim tien uur met elkaar. De Afghaanse president zei dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo hem had opgebeld en had gezegd dat er ‘behoorlijke vooruitgang’ was geboekt. Ghani zal in de komende dagen verder op de hoogte worden gebracht door Pompeo tijdens een veiligheidsconferentie in München.

Ook Trumps nationale veiligheidsadviseur Robert O’Brien liet zich opvallend optimistisch uit. Hij sprak van ‘aanzienlijke vorderingen in de onderhandelingen’. ‘Wij hebben een enorme hoeveelheid bloed en geld opgeofferd voor Afghanistan, maar het is nu tijd voor de Amerikaanse soldaten om naar huis te komen’, aldus O’Brien. Sinds de invasie van 2001, na de aanslagen van 9/11, zijn zo’n 2.400 Amerikaanse militairen in Afghanistan gesneuveld.

More than 18 years after the United States invaded Afghanistan, President Trump has conditionally approved a peace deal with the Taliban that would withdraw the last American troops from the country https://t.co/GoxNClMnml — The New York Times (@nytimes) 12 februari 2020

Gevechtsoperaties

Eind vorig jaar leek er ook vooruitgang te worden geboekt bij de onderhandelingen in Qatar. Trump maakte echter plotseling een einde aan het vredesoverleg na een aanslag waarbij een Amerikaan werd gedood. In november, tijdens een verrassingsbezoek van Trump aan Amerikaanse militairen nabij Kabul, zei de president dat de onderhandelingen weer zouden worden hervat.

De VS eisten de afgelopen weken dat de Taliban hun goede wil zouden tonen door, als onderdeel van een akkoord, hun aanvallen flink terug te brengen. Volgens de deal die nu op tafel ligt, verplichten de Taliban en de VS zich om de gevechtsoperaties een week tot tien dagen op een laag pitje te zetten. Daarna zou het vredesakkoord met de Taliban worden getekend. Dat zou voorzien in een geleidelijke terugtrekking van de Amerikaanse troepen.

Na de deal tussen de VS en de Taliban moeten de onderhandelingen tussen de diverse Afghaanse partijen beginnen. Dit moet leiden tot een routekaart om de oorlog te beëindigen. De VS willen garanties van de Afghanen dat het land niet meer wordt gebruikt als springplank voor terreuraanslagen van onder andere Al Qaida en Islamitische Staat (IS).

Mike Pompeo spoke with Pres. Ghani and Cheif Executive Abdullah, informing them about latest developments in Qatar talks. https://t.co/6IZa3zQ0Al — Sharif Hassan (@MSharif1990) 12 februari 2020

Als het inderdaad tot een vredesakkoord komt, kan voor het eerst in jaren een stokje worden gestoken voor het jaarlijkse lente-offensief van de Taliban. In deze periode vallen veel doden en gewonden onder Afghaanse burgers. Volgens de VN zijn er in de afgelopen tien jaar zo’n 35 duizend burgers omgekomen bij Taliban-aanslagen en geweld tussen de strijders en het Afghaanse leger. Geschat wordt dat de Taliban zo’n veertig procent van Afghanistan onder hun controle hebben.

Het overgrote deel van de Amerikaanse troepen is belast met het trainen van het Afghaanse leger. Ook ondersteunen ze gevechtsoperaties van het leger en jagen ze op restanten van Al Qaida. Een van de belangrijkste doelwitten van de Amerikanen is nog altijd Ayman al-Zawahiri, die Osama bin Laden in 2011 opvolgde als leider van de terreurbeweging. De VS hebben 25 miljoen dollar op zijn hoofd gezet. Al-Zawahiri houdt zich mogelijk op in het grensgebied met Pakistan.