Opsteker voor Democraten: posterijen VS moeten van rechter alle verkiezingspost afhandelen

Beeld REUTERS

In de laatste maanden is er, met name aan de zijde van de Democraten, veel bezorgdheid over de staat van USPS en de vraag of het postbedrijf genoeg capaciteit heeft om alle verkiezingspost op tijd te bezorgen. De rechter redeneerde dat die angst niet ongegrond is. Hij wees erop dat verkiezingspost bij eerdere verkiezingen ook voorrang kreeg, en merkte bovendien op dat falen in de managementlagen van USPS het postpersoneel lastiger maakt om zijn ‘vitale missie’ rond de verkiezingen te volbrengen.

Streep door beleidswijziging

In juli ontstond ophef over plannen bij USPS om vrachtwagens op gezette tijden te laten vertrekken bij sorteercentra om post vaker op tijd te bezorgen. Die plannen zouden betekenen dat post die op de vertrektijd nog niet gesorteerd is, zou blijven liggen. Vrijdag zette een andere federale rechter een streep door die beleidswijziging in een zaak die door 14 staten was aangespannen tegen president Donald Trump, USPS, en posterijen-topman Louis DeJoy, een politieke bondgenoot van Trump. Volgens de rechter was de beleidswijziging ‘politiek gemotiveerd’.

De uitspraak is een opsteker voor de Democraten, die verwachten dat zij baat hebben bij een hoge opkomst bij de verkiezingen. Zij beschuldigen de Republikeinen, president Trump, en USPS-topman DeJoy er al geruime tijd van de verkiezingen te willen saboteren.

Nederlaag Republikeinen

Bij een federale rechter in Nevada vingen de Republikeinen maandag bot nadat zij met een rechtszaak probeerden af te dwingen dat de staat geen briefstembiljetten naar elke geregistreerde kiezer in de Nevada stuurt. De Republikeinen konden de rechter niet overtuigen van de onbewezen claim dat stemmen per post verkiezingsfraude in de hand werkt.

In de staat Wisconsin oordeelde een federale rechter maandag bovendien dat briefstemmen tot 9 november, zes dagen na de verkiezingen, geteld moeten worden. Ook gaf de rechter kiezers meer tijd om zich te laten registreren en een briefstembiljet aan te vragen.