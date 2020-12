Opstand op het prestigieuze Eton College na ontslag ‘seksistische’ docent

Eton College, de elitaire kostschool waar onder anderen David Cameron en Boris Johnson op zaten. Beeld Getty Images

Ruim duizend scholieren van de beroemde kostschool hebben een petitie getekend om te protesteren tegen het ontslag van een docent Engels die had geweigerd een YouTube-video te verwijderen waarin hij kritische noten plaatst bij het idee dat genderverschillen puur sociaal-cultureel bepaald zijn. Hij stelt dat mannen eigenschappen bezitten, zoals kracht en moed, die van nature een voordeel opleveren ten opzichte van vrouwen.

De docent in kwestie, Will Knowland, was van plan om zijn lezing The Patriarchy Paradox op de burelen van de 580 jaar oude jongensschool te geven. Het moest onderdeel uitmaken van een serie lezingen, Perspectives geheten, waarin oudere scholieren worden gestimuleerd kritisch te denken over maatschappelijke vraagstukken. Toen hem dit verboden werd door rector Simon Henderson, besloot hij het online te zetten. Dit viel niet goed.

De elitaire kostschool, waarop onder anderen David Cameron en Boris Johnson hebben gezeten, wil af van haar conservatieve imago. Bij dat voornemen past geen lezing waarin gesteld wordt dat sommige masculiene karakteristieken geen sociaal construct zijn. Rowland wees weliswaar op wetenschappelijke studies, maar de kostschoolleiding oordeelde dat de leraar de Gelijkheidswetgeving had geschonden.

‘Cancelcultuur’

De leerlingen zagen dat anders en vonden dat hun prestigieuze college, waar het studiegeld ruim 47.000 euro per jaar bedraagt, de ‘cancelcultuur’ heeft omarmd. Ze vroegen de provoost, oud-minister William Waldegrave, in te grijpen. Daarbij kregen ze onder anderen steun van het Conservatieve Kamerlid Bim Afolami. Deze Old Etonian stelde dat zijn alma mater ‘woke’ geworden is en ‘debatten over controversiële onderwerpen uit de weg gaat’.

Vanuit Harvard meldde Steven Pinker zich. De psycholoog schreef dat Eton haar waarden verloochent en dat er sprake is van onderdrukking, te vergelijken met het vijandige klimaat waar Galilei en Darwin mee te maken hadden. In The Times schreef Trevor Phillips, voormalig hoofd van de Gelijkheidscommissie dat ‘de “woke” doen alsof ze zich zorgen maken over de kwetsbaren, maar in wezen haat ten toon spreiden in plaats van compassie’.

Waldegrave, thans Hogerhuislid, steunde headmaster Henderson, die door zijn vijanden is omgedoopt tot ‘Trendy Hendy’. Hij benadrukte dat Eton nooit zal tornen aan de vrijheid van meningsuiting, eraan toevoegend dat die vrijheid nooit absoluut kan zijn. Een woordvoerder stelde dat het hier niet ging om de vrijheid van meningsuiting, maar om discipline, wijzend op Knowlands weigering de gewraakte video te verwijderen.

Dat Eton College af wil van haar conservatieve imago bleek onlangs uit de opmerking van de directeur diversiteit dat ze graag de vlag van Black Lives Matter bij de schoolpoorten zou zien wapperen.