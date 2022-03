Opsporingsdienst Fiod houdt Sywert van Lienden en zakenpartners aan in onderzoek wegens oplichting

Sywert van Lienden voorafgaande aan zijn optreden bij Buitenhof. Het OM is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar zijn handelen. Beeld ANP / Robin Utrecht

Het Openbaar Ministerie maakte de start van dat onderzoek naar oplichting maandagochtend bekend. Aanleiding voor het onderzoek is de aangifte van uitzendconcern Randstad, dat personeel had uitgeleend aan de stichting. Een woordvoerder van het OM bevestigt dat er maandagmiddag twee woningen en een bedrijfspand zijn doorzocht en dat er drie personen zijn aangehouden, na berichtgeving door De Telegraaf.

Randstad detacheerde in 2020 naar eigen zeggen vijftien medewerkers bij het non-profit-initiatief van Van Lienden en zijn kompanen, onder meer voor het leveren van logistieke diensten. Randstad wist niet dat het drietal ook een commercieel bedrijfje had waarmee de drie verdienden aan het leveren van mondmaskers. De advocaat van Randstad zei onlangs tegen de Volkskrant dat het bedrijf nooit personeel zou hebben geleverd als ze dat hadden geweten. ‘Wij verdienen er niets aan’, dat zeiden ze en dat was voor Randstad de reden om mee te doen.’

Van Lienden en zijn zakenpartners raakten in opspraak doordat de Volkskrant in mei onthulde dat ze een lucratieve mondkapjesdeal hadden gesloten met de overheid, voor meer dan 100 miljoen euro. Die deal sloten ze met een vers opgericht commercieel bedrijf, Relief Goods Alliance, en niet met hun stichting. Terwijl ze altijd hadden gezegd dat ze alles ‘om niet’ deden, hielden ze zelf bij elkaar zeker 28 miljoen euro bruto aan de verkoop over.

Sywert van Lienden reageerde maandag vooralsnog niet op een verzoek om commentaar.

‘Geen winstoogmerk’

Het OM schrijft maandag in een verklaring dat Van Lienden en zijn kompanen ‘herhaaldelijk’ hadden gecommuniceerd dat zij zonder winstoogmerk handelden en Randstad naar aanleiding daarvan besloot een bijdrage te leveren. ‘Later bleek echter dat de (voormalig) bestuurders, naast de stichting, ook een besloten vennootschap hadden opgericht die werd gebruikt bij de inkoop en verkoop van mondkapjes. Met deze vennootschap werd winst gegenereerd. Het door Randstad ingezette personeel zou, zonder hun medeweten, ook ingezet zijn voor de activiteiten van deze bv.’

Het OM sluit niet uit ook nog te kijken naar andere partijen die op deze manier door Van Lienden en zijn zakenpartners zouden zijn benadeeld en onjuist zijn geïnformeerd.

Zo hielpen medewerkers van Coolblue mee om de webshop van Hulptroepen Alliantie op te zetten en schoot het bedrijf een half miljoen euro voor om de stichting op gang te helpen. De bedoeling was aanvankelijk dat het geld zou terugkomen, maar uiteindelijk is 400 duizend euro afgeschreven door Coolblue.

Topman Pieter Zwart zei eerder dat hij verbijsterd was toen hij later in de krant las dat Van Lienden, Damme en Van Gestel miljonair waren geworden. ‘Er is voor mijn gevoel op schandalige wijze misbruik gemaakt van onze naam en vooral ons vertrouwen. Het ergste vind ik het voor mijn mensen die hard hebben gewerkt aan dit project. De boosheid en emoties die ik voel, hebben zij ook.’