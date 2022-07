Opruimwerkzaamheden boerenblokkade A1 gestopt vanwege bedreigingen, snelweg blijft voorlopig dicht

Een deel van de boerenblokkade van de A1 bij Stroe. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Volgens Rijkswaterstaat hebben de bedrijven zich teruggetrokken. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de bedreigingen. Het is moeilijk om een nieuw bedrijf te vinden dat de opruimwerkzaamheden over kan nemen, mede omdat er materiaal met asbest werd achtergelaten wat alleen kan worden weggehaald door een gespecialiseerd bedrijf. Dat betekent dat de snelweg in de buurt van de afrit bij het Overijsselse Voorst vooralsnog niet open kan.

Boeren die protesteren tegen het stikstofbeleid versperden woensdagochtend in alle vroegte wegen met mest, puin, tractorbanden en brandende hooibalen. Ook bij opruimacties op andere plekken zijn er volgens Rijkswaterstaat aannemers lastiggevallen.

Op een oprit naar de A32 botste woensdag een auto op een puinblokkade, voor zover bekend zijn er geen gewonden. In een gezamenlijke verklaring hebben onder andere de Politie Oost-Nederland, Rijkswaterstaat en verschillende veiligheidsregio’s de boeren opgeroepen om te stoppen met de ‘onveilige’ acties, die ‘levensgevaarlijke’ verkeersongelukken en brand kunnen veroorzaken.

Vooral in het midden en het oosten van het land ontstond grote hinder door de blokkades. Op verschillende plekken zijn nog altijd wegen dicht omdat de opruimacties uren duren. Zo was de A50 bij Apeldoorn tot 16.00 uur in beide richtingen afgesloten vanwege de protestacties. ‘Rijkswaterstaat werkt hard om de wegen weer begaanbaar te maken, maar voorlopig lukt dat nog niet overal', schrijft minister van Infrastructuur Mark Harbers op Twitter.

Volgens Harbers zijn er door de blokkades 'gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan’ en hebben de demonstranten wegen beschadigd. ‘De brandstichting was door de droogte gevaarlijk voor de gehele omgeving', aldus de minister. Ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de blokkades veroordeeld. ‘Protesteren mag maar binnen de grenzen van de wet. Dat is dit niet.’ Het ministerie hoopt dat boeren de komende dagen om tafel willen gaan met de door het kabinet aangestelde stikstofbemiddelaar Johan Remkes.

De politie weet niet wie de blokkades heeft opgeworpen en heeft geen aanhoudingen verricht. Politie Midden-Nederland liet woensdagochtend weten in afstemming met gemeenten alsnog op te zullen treden ‘wanneer het uit de hand loopt’ bij acties. Justitieminister Dilan Yeşilgöz waarschuwde woensdag de boeren die zich schuldig hebben gemaakt aan vernieling, brandstichting en bedreiging. ‘Een strafblad heeft gevolgen. Gebruik je verstand.’

Boeren willen niet met bemiddelaar om tafel

Tot nu toe willen de boerenorganisaties niet in gesprek met Remkes. Zo zegt Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) niet op de uitnodiging van de stikstofbemiddelaar in te gaan zolang er geen onderhandelingen mogelijk zijn over de stikstofdoelen en het tempo waarin die moeten worden gehaald. Agractie Nederland verwacht later deze week, of begin volgende week, te besluiten over deelname aan de gesprekken. Net als Farmers Defence Force is de protestgroep sceptisch over de onafhankelijkheid van Remkes, omdat hij het kabinet in 2020 adviseerde de stikstofuitstoot fors terug te dringen.

Boeren hebben tijdens een protestactie langs de A50 mest en hooibalen in brand gestoken. Beeld ANP

Aangezien de veehouderij de grootste uitstoter is van ammoniak, een van de stikstofverbindingen die schade aan de natuur berokkenen, zullen de stikstofmaatregelen die het kabinet in juni presenteerde een grote impact hebben op de sector. Uit protest blokkeerden veehouders de afgelopen weken onder meer snelwegen en distributiecentra van supermarkten. Ook zochten ze politici thuis op, onder wie minister Van der Wal (Natuur en Stikstof).

Sindsdien is de omgekeerde Nederlandse vlag uitgegroeid tot protestsymbool. De provincie Zuid-Holland kondigde woensdag aan zulke vlaggen en spandoeken te verwijderen die langs wegen en aan viaducten hangen, omdat ze een gevaar kunnen vormen voor de verkeersveiligheid. De gemeente Winterswijk besloot diezelfde dag om omgekeerde vlaggen uit de openbare ruimte weg te halen omdat sommige inwoners ze als ‘kwetsend en onwenselijk’ ervaren.

Nederland is verplicht zich te houden aan Europese natuurbeschermingswetten, maar doet dit op het gebied van stikstof al jaren niet. Daarom vernietigen rechters regelmatig vergunningen voor activiteiten die tot meer stikstofuitstoot leiden, zoals woning- en wegenbouw.