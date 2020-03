Oproep: zet speciale ambulances in om ic-patiënten over het land te verspreiden

Een Mobile Intensive Care Unit van het Radboud UMC. Beeld Hollandse Hoogte / Bert Beelen

Daartoe roept de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) op nu zij verwacht dat er over een week tussen de 500 en 1.000 ic-patiënten zullen zijn.

De verdeling van die patiënten is ‘erg scheef’, aldus de NVIC. ‘We zien met name in Noord-Brabant de druk op de ic-capaciteit enorm toenemen, maar ook in andere regio’s zijn de verschillen groot. De verwachting is dat het aanbod van covid-19-patiënten in de gebieden waar de haarden zitten verder zal oplopen.’

Zeven mobiele ic’s

Om de druk aan te kunnen, zullen alle zeven in Nederland beschikbare micu’s worden ingezet. Een micu – een mobile intensive care unit – is een kruising tussen een vrachtwagen en een ambulance, die patiënten van de ene ic naar de andere ic kan verplaatsen.

Aan boord is een trolley met medische apparatuur, medicatie en zuurstof. Afgezien van de chauffeur rijden altijd een intensivist en een ic-verpleegkundige met de patiënt mee. Elke micu in Nederland rijdt honderden ritten per jaar.

Volgens Peter van der Voort, hoofd van de intensive care in het UMC Groningen, is de verplaatsing van zoveel patiënten een enorme logistieke uitdaging. In Groningen liggen vooralsnog nul corona-patiënten op de ic. ‘We hebben het materiaal en we kunnen het. Maar het transporteren van ernstig zieke patiënten over grote afstanden hebben we niet eerder op de te verwachten schaal meegemaakt.’

Overbelaste ziekenhuizen

De NVIC heeft een coördinatiepunt ingesteld om overbelaste en rustige ziekenhuizen met elkaar in contact te brengen. ‘Wij vertrouwen op medewerking van alle ic’s in Nederland’, aldus de vereniging.

In Nederland zijn er nu ten minste 100 duizend besmettingen, schat hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss van het Radboud UMC in Nijmegen. ‘In Nijmegen is het vandaag echt begonnen’, zegt hij. ‘De spoedeisende hulp is hier donderdag helemaal volgelopen, er is een hele afdeling met coronapatiënten, ik heb 25 medewerkers die positief zijn getest op corona.’

Voss ziet nog geen signalen dat het mee zou kunnen vallen. ‘Dit gaat Nederland overspoelen. Brabant is de rest van het land 1 tot 4 weken vooruit, afhankelijk van de regio waar je over spreekt. We zijn wel beter voorbereid dan Italië - zij werden echt overvallen. Maar ik verwacht dat over twee, drie weken echt het maximale van de Nederlandse zorg gevraagd zal worden.’

Opmerkelijk genoeg daalde van woensdag op donderdag voor de tweede dag op rij het aantal nieuwe patiënten in Nederlandse ziekenhuizen. Er kwamen er 81 bij, tegenover 94 een dag eerder.

‘Dit hadden we niet verwacht’, zegt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis en voorzitter van het Brabantse zorgoverleg. ‘Het laat zien dat het gedrag van dit virus lastig te voorspellen is. Vandaag (donderdag, red.) zien we weer meer patiënten binnenkomen, het is erg volatiel.’

Berden is dan ook niet te spreken over de voorspelling van de NVIC over het aantal patiënten volgende week. ‘Dat vind ik onverantwoordelijk. We zien inderdaad serieuze getallen aankomen, maar er zijn meerdere situaties en modellen mogelijk. De bandbreedte is groot.’

Het Elisabeth TweeStedenziekenhuis in Tilburg was het eerste dat een corona-patiënt opving. Nu gaan patiënten uit Brabant naar ziekenhuizen elders in het land. Beeld BSR Agency