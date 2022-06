Oproep voor extra wapensteun aan Oekraïne; oorlog in ‘doorslaggevende’ fase

Oekraïense soldaten vuren granaten af op Russische stellingen in de Donbas. Rusland beschikt over kanonnen die veel zwaardere granaten afvuren dan die van Oekraïne. Beeld AFP

De VS zelf kondigden woensdag aan 1 miljard dollar uit te trekken voor nieuwe wapensteun aan Oekraïne. In dat pakket zitten 18 houwitsers, bovenop de 108 die Washington al leverde. Austin roemde het feit dat de groep landen die Oekraïne met wapens ondersteunt blijft groeien en nu meer dan vijftig leden telt. Zowel Austin als Mark Milley, de hoogste VS-generaal, benadrukte dat - los van de lange lijstjes die recent vanuit Kyiv getweet werden - Oekraïne veel van de wapens die het vraagt ook krijgt. ‘Na verloop van tijd zal het verschil maken.’

‘Samen hebben we al 97 duizend antitankwapens geleverd, meer dan er tanks zijn in de wereld’, zei Milley. Oekraïne vroeg aanvankelijk om tien batterijen artillerie, Kyiv ontving materieel voor twaalf stuks. ‘Maar wij zijn zelf ook in die situatie geweest’, zei Austin, ‘als je in oorlog bent, kun je nooit genoeg krijgen, en dat begrijpen we. Alle landen hier verenigd zijn zich zeer bewust van de gevaren waar Oekraïne voor staat.’

Austin zei dat ook andere landen een extra stap zetten. Hij noemde in het bijzonder Duitsland, dat na de VS en het Verenigd Koninkrijk het derde land is dat drie geavanceerde Multiple Launch Rocket Systems (MLRS)-raketsystemen stuurt, samen met precisiegeleide munitie.

Nederland kijkt opnieuw wat het kan doen

Austin noemde ook Nederland als land dat extra artillerie levert, maar dat is niet het geval, zei Defensie woensdagavond. Niettemin beweegt er wel iets in Den Haag, waar de (bijna) lege voorraadkamers van defensie beheerd worden. Er wordt opnieuw gekeken wat Nederland kan doen, nadat premier Mark Rutte eerder zei dat dit niet mogelijk is. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra zei woensdag dat het leveren van materieel dat Nederland zelf in gebruik heeft, overwogen moet kunnen worden. ‘Je moet potentieel ver gaan, ook voor je eigen stock.’ Ook noemde hij als optie het kopen van wapens voor Oekraïne.

Oekraïense functionarissen luidden de afgelopen week de noodklok omdat Rusland een groot overwicht heeft aan vuurkracht. Daardoor heeft Kyiv veel meer artillerie, langeafstandsraketten, tanks en gepantserde voertuigen en munitie nodig. Westerse landen hebben, na aanvankelijke aarzelingen, zulke wapens toegezegd. Maar omdat Oekraïners ook getraind moeten worden in het gebruik zijn veel van die wapensystemen nog niet afgeleverd. Zo zitten Oekraïners nu in de laatste fase van hun training voor de vijf Nederlandse en zeven Duitse houwitsers die beide landen gezamenlijk sturen. Twaalf andere houwitsers die ‘in reserve’ staan, wil Nederland volgens een recente defensienota zelf weer in gebruik nemen.

Minister Hoekstra ziet signalen van oorlogsmoeheid in de media

Tot dusver hebben de Amerikanen verreweg de meeste wapensteun aan Kyiv gegeven, waaronder de toezegging van vier geavanceerde Himar-raketsystemen. Deze worden voorzien van munitie tot 70 kilometer - en niet, zoals mogelijk is, tot 350 kilometer afstand. Drie andere MLRS-raketsystemen komen van de Britten, nu komen er dus nog eens drie van de Duitsers.

Milley zei woensdag dat, ondanks hun kleine aantal, deze moderne systemen zeer effectief kunnen zijn op het slagveld. Hij erkent het Russische overwicht inzake vuurkracht, maar ziet ook veel tegenslag voor de Russen en slechts ‘incrementele’ terreinwinst. In Den Haag benadrukte Hoekstra dat Nederland, net als de VS en andere Europese landen, het uiterste doet om Oekraïne te helpen. Maar hij erkende dat er signalen zijn van oorlogsmoeheid, en gaf de media als voorbeeld. ‘We zien het verdwijnen van de oorlog van de voorpagina, naar pagina 2 en 3, en uiteindelijk, naar de 4, 5 en 6.’