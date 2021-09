Oproep: vertel over de leraar die u altijd is bijgebleven!

Beeld Hedy Tjin

Wat maakt een docent een goede docent? Die vraag ligt verscholen onder de verhalen die verslaggever Rik Kuiper optekent in zijn serie Die ene leerling, die elke maandag in het V-katern staat. Daarin vertellen docenten over die ene leerling of student door wie ze anders naar hun vak zijn gaan kijken.

Nu de serie ten einde loopt, wil hij eenmalig de leerling aan het woord laten. Dus vragen we ons af: welke leraar is u bijgebleven? Wie was hij of zij en wat heeft diegene voor u betekend - in positieve of negatieve zin? Wat heeft u zo gewaardeerd of wat ging er juist helemaal mis? Welke eigenschap moet een docent hebben? En hoe kijkt u nu op terug op deze docent?

Heeft u daar een mooi verhaal over, stuur dan vóór 10 september een tekstje van maximaal 200 woorden naar openredactie@volkskrant.nl. We verzoeken u het verhaal in de mail zelf te schrijven en niet in een los document. Vermeld ook uw naam en telefoonnummer, zodat we eventueel contact kunnen opnemen voor nadere toelichting.