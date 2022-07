Oproep van de gemeente haalt niets uit: omgekeerde vlaggen blijven wapperen in Eemnes

Ook Eemnes worstelt met de omgekeerde vlaggen in de openbare ruimte. Beeld Brunopress

Aan de lantaarnpalen op de Wakkerendijk in het agrarische dorp Eemnes wappert een tiental omgekeerde vlaggen in de wind. ‘Schande’, zegt een vrouw die haar hond uitlaat. ‘Ik heb de oorlog meegemaakt. Destijds was je zuinig op de nationale driekleur. Nederlanders droegen altijd een klein, dierbaar stukje oranje of rood-wit-blauwe stof met zich mee, tot de strafkampen aan toe. Nu is de nationale driekleur bezoedeld.’ Ze gebaart naar de rij bomen aan de rand van het weiland. Rond de stam zijn plastic vlaggen gespannen, de blauwe baan boven. ‘Ik vind dat de boeren in hun recht staan, maar dit gaat te ver.’ Haar naam noemen wil ze niet. ‘Het dorp is klein’, zegt ze.

Een tijd lang gedoogde de gemeente van het dorp op de grens van Utrecht en Noord-Holland de omgekeerde vlaggen als symbool van protest. Begin juli betuigde de raad zelfs nog steun aan de boeren. Toch riep de gemeente de eigenaren van de omgekeerde vlaggen vorige week op om de vlaggen vóór maandag 25 juli weg te halen. Het is verboden om objecten aan gemeentelijke objecten te bevestigen. Bovendien kan de wapperende driekleur automobilisten afleiden in het verkeer en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan als een vlag losraakt en op een autoruit belandt.

De boeren geven geen gehoor aan het verzoek van de gemeente: door heel Eemnes bungelen op maandag nog vlaggen aan lantaarnpalen. In het dorp zijn de meningen over de vlaggen verdeeld. ‘Prima vorm van protest’ vindt Remon van Kooij (48). ‘Met het koningshuis heb ik toch niks.’ Lidy Smit (74) ziet de vlaggen als misbruik van het Nederlandse symbool. ‘Ik heb liever dat de boeren de rode zakdoek gebruiken om hun mening te laten blijken.’

Haast niet geboden

Er zijn meerdere klachten binnengekomen, zegt wethouder Theo Reijn van lokale partij DorpsBelang. Ook van de politie. ‘Als de tiewraps gaan slijten en er een vlag naar beneden komt, wordt het gevaarlijk. Er zal maar een motorrijder onder rijden.’ Ondanks die klachten gaat de gemeenteraad niet over tot actie nu de deadline is verstreken. ‘We gaan opnieuw in gesprek met de agrariërs’, zegt Reijn. ‘Zelf weghalen vind ik niet getuigen van een goede verstandhouding met de boeren.’ Wanneer het gesprek plaatsvindt, is nog niet bekend. Haast lijkt niet geboden: ‘De vlaggen moeten op den duur weg, maar als ze tot 1 september blijven hangen, is dat ook prima.’

Door het hele land duiken omgekeerde vlaggen op. In WhatsApp-groepen sporen protesteerders medestanders aan om foto’s van de vlaggen te delen onder de leus ‘blauw-wit-rood, Nederland in nood’. Op een reeks foto’s is te zien hoe twee mannen op een hoogwerker een omgekeerde vlag aan de windwijzer bovenop de stadspoort in het Gelderse Elburg binden. Op een kruising tussen Alblasserdam en Papendrecht hijst een boer met gevaar voor eigen leven een omgekeerde vlag, staand op een ladder in een laadbak.

Ook op viaducten boven snelwegen wordt met blauw-wit-rood geprotesteerd. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt geen speciaal protocol te handhaven om de vlaggen weg te halen. ‘Onze weginspecteurs halen een object alleen weg als het een risico vormt voor de verkeersveiligheid. De inhoud van de uiting maakt voor ons niet uit.’

Behalve Eemnes worstelen ook andere gemeenten met de omgekeerde Nederlandse vlaggen als teken van het boerenprotest. In de Drentse gemeente Hoogeveen werden gemeentewerkers vorige week lastiggevallen door protesterende boeren terwijl zij vlaggen probeerden weg te halen. Daarop besloot de gemeente om de vlaggen voorlopig maar te laten hangen.