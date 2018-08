Oproep Turkije: voorkom bloedbad in Idlib

Turkije heeft Rusland opgeroepen geen bloedbad aan te richten in Idlib, het laatste grote gebied in Syrië dat niet in handen is van het bewind van president Assad. De regio herbergt talloze rebellengroeperingen, maar er wonen ook drie miljoen burgers.

Assad maakt er geen geheim van dat hij de regio wil veroveren. Rusland, de belangrijkste bondgenoot van de dictator, kan hem afremmen, zo redeneert de regering in Ankara. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu waarschuwde zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov dinsdag voor bombardementen die onschuldige burgers treffen ‘alleen maar omdat er terroristen zijn’. Ook gematigde rebellengroepen, waarvan sommige door Turkije worden gesteund, zouden ontzien moeten worden.

De regio Idlib grenst aan Turkije, en Ankara vreest een nieuwe vluchtelingenstroom als Syrië samen met Rusland alles op alles zet om het gebied in handen te krijgen.

Volgens de Verenigde Naties (VN) werden er de afgelopen dagen al hevige bombardementen uitgevoerd door Syrische en Russsische vliegtuigen. Een hoge VN-functionaris veroordeelde dinsdag de ‘vreselijke aanvallen’ die aan ten minste 116 burgers, onder wie veel vrouwen en kinderen, het leven hebben gekost. Bijna de helft van de slachtoffers viel in de nabijheid van een wapen- en munitiedepot dat bij een luchtaanval explodeerde. Zeventien personen konden levend onder het puin vandaan worden gehaald.

Rusland heeft de laatste tijd tegenstrijdige geluiden laten horen over een eventueel groot offensief in Idlib. ‘Er is momenteel geen sprake van een operatie, en er kan ook geen sprake van zijn’, zei Alexander Lavrentiev, een topdiplomaat, begin deze maand. Maar een Russische generaal, Igor Konashenkov, zinspeelde deze week in een interview met CNN op een snelle aanval. Hij wees erop dat leden van terreurgroep Islamitische Staat en andere jihadisten zich gemengd hebben onder de bevolking en de gematigde rebellen.

Met het oog op een onverhoopt offensief hebben enkele rebellengroepen in Idlib deze maand een nieuwe coalitie gesloten. Hun doel is ‘het blokkeren van alle pogingen van het regime om verder op te rukken’. Idlib wordt geheel omringd door regeringstroepen. De Syrische oppositie-in-ballingschap wil dat in het gebied een ‘compleet staakt-het-vuren’ van kracht wordt.

Veel inwoners en rebellen in Idlib zijn afkomstig uit andere delen van het land. Ze kregen, met Russische steun, een vrije aftocht uit gebieden die door de Syriërs waren heroverd.

Volgens de Russische minister Lavrov zijn grote delen van Syrië nu veilig genoeg voor de terugkeer van vluchtelingen uit Europa. In Ankara zei hij dinsdag verbaasd te zijn over de terughoudendheid van Europese regeringen bij het terugsturen van asielzoekers. ‘Een enorm deel van Syrië is bevrijd van terroristen, het is tijd om de infrastructuur te herbouwen, en leefomstandigheden te scheppen voor vluchtelingen uit Turkije, Libanon Jordanië en Europa’.

Moskou liet eerder deze week weten ‘binnen afzienbare tijd’ een topconferentie over Syrië te willen organiseren met de leiders van Turkije, Frankrijk en Duitsland. Moskou hoopt op aanzienlijke financiële steun vanuit Europa voor de wederopbouw van Syrië, waar sinds 2011 een verwoestende burgeroorlog woedt. Meer dan 350 duizend mensen kwamen om het leven, miljoenen sloegen op de vlucht.