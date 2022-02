Oproep Russisch parlement aan Poetin: erken onafhankelijkheid van rebellenrepublieken in Oekraïne

Waarschuwing voor mijnen in Avdiivka, een Oekraïense stad op drie kilometer van de frontlinie. Beeld STANISLAV KRUPAR

De motie waarin de Doema voor erkenning van de twee 'volksrepublieken’ pleit, werd met overweldigende meerderheid aangenomen. Liefst 351 afgevaardigden stemden voor, 16 stemden tegen terwijl een afgevaardigde zich van stemming onthield.

Aanvankelijk werd verwacht dat de parlementariërs de stemming zouden uitstellen, omdat Rusland juist begonnen is met nieuwe onderhandelingen over de Minsk-akkoorden die een einde moesten maken aan de gevechten tussen de door Moskou gesteunde separatisten en het Oekraïense leger.

Maar volgens parlementsvoorzitter Vjatsjeslav Volodin is het hoog tijd de opstandige gebieden te erkennen. ‘Het schieten gaat door. Mensen sterven', zei hij op Telegram.

Met de oproep aan Poetin komt Kiev onder nog zwaardere drukte staan van Rusland, dat al een enorme troepenmacht heeft samengetrokken langs de grens met Oekraïne.

De Krim

De separatisten namen de twee gebieden in 2014 met steun van Russische troepen in en riepen de Volksrepubliek Donetsk (DNR) en de Volksrepubliek Loehansk (LNR) uit. Oekraïne raakte toe ook de Krim kwijt nadat Russische troepen het schiereiland met de belangrijke marinebasis in Sebastopol hadden ingenomen.

De Russische regering heeft volgens Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov nog geen besluit genomen over de mogelijke erkenning van de DNR en de LNR.

Voorlopig is het de vraag of Poetin gehoor zal geven aan de oproep van de Doema. Rusland hoopt nog altijd dat Kiev er bij de onderhandelingen over de Minsk-akkoorden mee instemt de DNR en de LNR een autonome status te geven binnen Oekraïne, inclusief een vetorecht over het buitenlands beleid. Daarmee zou Rusland dan kunnen voorkomen dat Oekraïne ooit lid wordt van de Navo.

Als Kiev niet voor de Russische eisen buigt, is het niet uitgesloten dat het Kremlin inderdaad overgaat tot erkenning. In de praktijk deelt Moskou al de lakens uit in de door de separatisten bezette gebieden. Rusland heeft zijn greep op de gebieden ook nog eens versterkt door Russische paspoorten uit te delen aan honderdduizenden inwoners.

Als Rusland de DNR en de LNR erkent als onafhankelijke staten, zal Moskou waarschijnlijk troepen sturen naar de gebieden om daar een legerbasis te vestigen.

Georgië

Dat heeft Rusland ook gedaan na het uitbreken van een militair conflict in 2008 met Georgië om de opstandige regio Zuid-Ossetië. Sindsdien is een groot aantal Russische troepen gestationeerd in de regio, die ongeveer een vijfde van het grondgebied van Georgië beslaat. Moskou erkende toen ook de onafhankelijkheid van Abchazië, een andere regio die zich van Georgië heeft afgescheiden.