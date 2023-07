Oproep grootmoeder doodgeschoten Nahel: ‘Stop met rellen’• Macron houdt opnieuw crisisberaad om aanhoudende rellen

De Franse president Emmanuel Macron houdt zondagavond opnieuw een crisisberaad met verschillende regeringsleden vanwege de aanhoudende rellen in het land, meldt de Franse krant Le Monde.

Zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag was het voor de vijfde keer op rij onrustig in verschillende Franse steden. Aanleiding voor de onrust is de dood van de 17-jarige Nahel in Nanterre, een voorstad van Parijs. De jongen van Algerijnse afkomst werd dinsdag doodgeschoten door een agent.

De vergadering vindt om 19.30 uur plaats in de aanwezigheid van premier Elisabeth Borne, de minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin en de minister van Justitie Éric Dupond-Moretti. Borne en Darmanin hebben zondagmiddag ook een bezoek gebracht aan L'Hay-les-Roses, even ten zuiden van Parijs. Bij het huis van de burgemeester van die plaats werd in de nacht van zaterdag op zondag brand gesticht. Zijn vrouw brak haar been toen ze met haar kinderen op de vlucht sloeg.

Macron zou zondag eigenlijk in Duitsland aankomen voor een staatsbezoek, maar vanwege de rellen is dat uitgesteld. Vrijdag hield Macron ook al een crisisberaad over de aanhoudende onlusten. Hij keerde toen eerder terug uit Brussel waar hij was voor een topconferentie van de EU.

ANP