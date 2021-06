Oproep Duitse politici: laat regenboogvlag wapperen tijdens voetbalwedstrijd tegen homofoob Hongarije

De Allianz Arena in München verlicht in regenboogkleuren, waar woensdag de voetbalwedstrijd Duitsland-Hongarije wordt gespeeld. Beeld Getty Images

Kom allemaal met een regenboogvlag naar het stadion, zei de Duitse minister voor Europese Zaken Michael Roth. De wedstrijd Duitsland-Hongarije van woensdagavond moet een demonstratie van tolerantie worden, een vlammend protest tegen de anti-homowet die het Hongaarse parlement vorige week aannam. ‘Stel een voorbeeld van diversiteit en solidariteit met lhbti-mensen in Hongarije en heel Europa! Lhbti-rechten zijn mensenrechten’, twitterde de sociaaldemocraat Roth.

De Europese voetbalkampioenschappen zijn het toneel geworden van een Europese cultuurstrijd. In de Allianz Arena in München wordt niet alleen gespeeld tussen Duitsland en Hongarije, maar ook tussen West-Europa dat diversiteit predikt en het deel van Oost-Europa dat homoseksualiteit ziet als een bedreiging voor zijn christelijke, conservatieve waarden.

De gemeente München wilde de Allianz Arena verlichten in de kleuren van de regenboog, als protest tegen de Hongaarse wet die ‘propaganda’ voor homoseksualiteit en geslachtsverandering verbiedt. De Uefa gaf hier geen toestemming voor, omdat zij vindt dat een voetbalwedstrijd niet moet worden gebruikt voor politieke boodschappen.

Minister Roth noemde de beslissing van de Uefa ‘bitter, maar verwacht’, en riep de fans op te protesteren met regenboogvlaggen. Ook de Beierse minister-president Markus Söder betreurde de opstelling van de Uefa. De regenboogverlichting zou een ‘heel goed teken van tolerantie en vrijheid zijn geweest’, twitterde hij. ‘We moeten opstaan tegen uitsluiting en discriminatie.’

Europese waarden

Lhbti-rechten zijn geen politieke kwestie waarover je van mening kunt verschillen, vinden deze politici, maar mensenrechten en Europese waarden. Zij kregen bijval van Bundesligaclubs in Bremen, Frankfurt, Keulen, Wolfsburg, Augsburg en Berlijn die woensdagavond hun stadion in de kleuren van de regenboog zullen verlichten. München gaat nu andere gebouwen verlichten, waaronder een windmolen in de buurt van het stadion.

Sommige Duitse media toonden zich kritisch over dit massale vertoon van solidariteit. Zo homovriendelijk is de Duitse voetbalwereld niet, stelden de bladen Die Zeit en de Süddeutsche Zeitung. In de Bundesliga is geen enkele speler actief die openlijk niet-hetero is. In een nog te verschijnen boek raadt de vroegere vleugelverdediger Philipp Lahm het spelers ook dringend af om tijdens hun carrière uit de kast te komen. Dat levert slechts ellende op, aldus Lahm. Tegen deze achtergrond smaakt de regenboogactie in de Allianz Arena naar ‘homonationalisme’ dat de ‘vermeende morele superioriteit van eigen natie moet demonstreren’, schreef Die Zeit.

Hongaarse politici waren het roerend eens met de Uefa. ‘Orbánofobie zonder grenzen’, noemde Zoltán Kovács, woordvoerder van de Hongaarse regering, de plannen voor regenboogstadions. ‘In Hongarije hebben we een wet aangenomen om Hongaarse kinderen te beschermen en West-Europa jammert daarover. Ze willen dat uitdrukken door politiek te mengen met een sportwedstrijd die niets te maken heeft met het aannemen van nationale wetten’, zei minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjártó.

Steen des aanstoots is een Hongaarse wet die het verbiedt om in het bijzijn van minderjarigen ‘propaganda’ te maken voor homoseksualiteit en geslachtsverandering. Dit betekent onder meer dat homo’s en transgenders niet mogen voorkomen in films en ander materiaal dat wordt getoond op scholen of in media die voor minderjarigen toegankelijk zijn. Volgens de Hongaarse oppositie is deze wet een nieuwe stap in het discrimineren en stigmatiseren van lhbti’ers door de regering van Viktor Orbán.

Statenklacht

De wet werd dinsdag scherp veroordeeld door dertien lidstaten van de Europese Unie, op initiatief van de Benelux-landen. ‘Wij zijn ernstig bezorgd over de goedkeuring door het Hongaarse parlement van amendementen die lhbti-personen discrimineren en het recht op vrije meningsuiting schenden onder het mom van de bescherming van kinderen’, aldus de verklaring. Zij roepen de Europese Commissie op de wet met alle mogelijke middelen aan te vechten, onder meer door de zaak voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie.

‘Het is onacceptabel, de Europese waardengemeenschap onwaardig’, zei minister Kaag van Buitenlandse Handel dinsdag, na een Europese hoorzitting waarop Polen en Hongarije werden ondervraagd over de rechtsstaat. Kaag wil bekijken welke maatregelen de Europese Commissie tegen Polen en Hongarije kan nemen, bijvoorbeeld het afhankelijk maken van Europese subsidies van het naleven van de rechtsstaat. Ook wil zij onderzoeken of Nederland en andere landen een ‘statenklacht’ kunnen indienen bij het Europees Hof van Justitie. Een doeltreffende bestrijding van de schending van de rechtsstaat in Polen en Hongarije is niet eenvoudig gebleken, zei Kaag, ‘maar we laten het hier niet bij zitten’.

Voor die tijd wordt woensdagavond gevoetbald tussen Duitsland en Hongarije, in aanwezigheid van premier Orbán. Het is afwachten hoeveel Duitse fans een regenboogvlag meenemen. Ze zullen tegenover de ‘Brigade van de Karpaten’ staan, de in het zwart geklede Hongaarse ‘ultra’s’ die hebben aangekondigd met duizenden naar München te komen. De Uefa heeft een onderzoek ingesteld naar het gedrag van Hongaarse fans bij de vorige groepswedstrijden. Ze worden ervan beschuldigd ‘Cristiano, homoseksueel’ te hebben geroepen naar de Portugese ster Ronaldo, een homofoob spandoek te hebben meegevoerd en de zwarte spelers van Frankrijk te hebben begroet met apengeluiden.

Vorige maand floten ze voor een vriendschappelijke wedstrijd de spelers van Ierland uit die knielden uit protest tegen racisme. Ze werden gesteund door premier Orbán die vond dat het gebaar ‘niet op een sportveld thuishoort’. Ook aan de Europese vergadertafel toonden de Hongaren zich dinsdag niet onder de indruk, zei minister Kaag. ‘Hongarije ziet de kritiek als een aanklacht tegen het recht om conservatief te zijn. Er is een gevoel van slachtofferschap.’