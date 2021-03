Oproep aan Wageningen Universiteit om foute beleggingen van pensioenfonds ABP aan te kaarten

Ontbossing in de Braziliaanse Amazone. Beeld Reuters

Dat blijkt uit een brief over de kwestie die de Volkskrant heeft gezien. De oproep aan het bestuur is meer dan vierhonderd keer ondertekend door onder meer prominente wetenschappers van de Wageningen Universiteit.

Het gaat om de drie grote vleesbedrijven JBS, Marfrig en Minerva, waarin onder meer het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) een deel van het pensioengeld hebben belegd. Het ABP meldt de belegging in de vleesbedrijven ook op zijn eigen website. Volgens Braziliaans onderzoek zijn juist deze drie vleesbedrijven het meest betrokken bij de ontbossing en illegale houtkap ten behoeve van sojaplantages en illegale veehouderij.

Ontbossing en illegale houtkap

De medewerkers schrijven in de brief dat het wringt dat ze onderzoek doen naar en onderwijs geven over de gevolgen van ontbossing terwijl hun pensioenpremies onder meer belegd worden in bedrijven die daarvoor verantwoordelijk zijn. Ze schrijven dat het ABP genoeg mogelijkheden heeft gehad om actie te ondernemen, maar dat nauwelijks heeft gedaan. ‘Het ABP heeft zelfs een slechte beoordeling wat betreft duurzame investeringen.’ Ze willen nu dat het bestuur van de universiteit van het ABP eist te stoppen met deze investeringen.

Grote vleesbedrijven worden al meer dan twintig jaar beschuldigd van betrokkenheid bij het ontbossen van de Amazone en illegale houtkap. Zo nemen de bedrijven vlees af van boerderijen die hun vee laten grazen in beschermd regenwoud, waarbij de inheemse bevolking wordt bedreigd en geïntimideerd. Ook dook JBS meermaals op in corruptieonderzoeken en fraudezaken met bedorven vlees. Het bedrijf is de grootste vleesverwerker ter wereld.

Een woordvoerder van de universiteit bevestigt de oproep van het personeel en zegt dat er een afspraak is gemaakt tussen de initiatiefnemers en het bestuur om over de kwestie te praten. ‘Het is goed om dit aan te kaarten en het bestuur neemt dit zeker serieus. We gaan nu eerst kijken wat er verder kan worden gedaan en wat er mogelijk is bij het ABP. Daar kunnen we nu nog niet op vooruitlopen.’

Het ABP laat weten dat het ‘prima’ is dat mensen opvatting hebben over beleggingen en bedrijven waar ABP pensioengeld in steekt. ‘Wat wij regelmatig doen is onze deelnemers vragen naar ons beleggingsbeleid. We beleggen in heel veel bedrijven en daar valt vaak nog veel te verbeteren. Als grote belegger hebben wij ook invloed. We vinden het belangrijk om die invloed te gebruiken en bedrijven aan te sporen te verduurzamen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen’, zegt een woordvoerder.

Sleutelrol

Een van de honderden ondertekenaars is hoogleraar bos- en natuurbeleid Esther Turnhout. Zij stelt dat de financiële sector ‘een sleutelrol heeft in de ombuiging naar duurzaamheid’. ‘Ik begrijp dat het ingewikkeld is. Pensioenfondsen, banken en verzekeraars hebben pittige rendementseisen en zo staat alles met elkaar in verband. Hopelijk komt er een moment dat vervuilende, niet-duurzame activiteiten niet meer zo rendabel zijn. Dat zie je al voor een deel bij olie en gas gebeuren. Maar de financiële sector kan daarin niet alleen maar volgen. Ze moeten zelf ook maatregelen nemen.’

Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat de pensioenfondsen van de huisartsen en de vrijgevestigde medisch specialisten hun geld deels steken in bedrijven die zich bezighouden met de productie van wapens, drank, gokkasten, fastfood en cannabis. De Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH) investeert zelfs premiegeld in bedrijven die betrokken zijn bij de export van wapens aan risicolanden.

Van de veertien internationale wapenbedrijven die de eerlijke pensioenwijzer als omstreden heeft aangemerkt, staan er vijf in de beleggingslijst van het pensioenfonds van huisartsen. Het gaat om bedrijven die wapens leveren aan landen waar de mensenrechten worden geschonden of aan landen die in conflict zijn.