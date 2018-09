Oprichters Instagram zijn klaar met Facebook en nemen ontslag

Instagram-oprichter Kevin Systrom en modeontwerper Diane von Furstenberg in 2015. Foto Getty Images

Wat is er aan de hand?

De twee oprichters én huidige directeuren - Kevin Systrom en Mike Krieger - van Instagram hebben bekend gemaakt te vertrekken bij hun geesteskind. In een officiële verklaring laat CEO Systrom zich, niet verrassend, in algemeenheden uit. Hij zegt ‘opgewonden’ te zijn over de gezamenlijke toekomst van Facebook en Instagram. En Facebook-baas Zuckerberg is al even aardig en wenst de twee mannen het allerbeste. Ook hij is benieuwd wat de toekomst zal brengen. De twee willen nieuwe dingen gaan doen, net zoals ze ooit – een jaar of tien geleden – deden. Maar eerst gaan ze van hun hernieuwde vrijheid genieten om ze hun creativiteit en nieuwsgierigheid opnieuw te ontdekken. Die was blijkbaar verdwenen.

Dus geen ruzie met het moederschip Facebook?

Er lijkt wel degelijk wat meer aan de hand te zijn. Volgens persbureau Bloomberg is er sprake van een ‘toenemende spanning’ tussen Zuckerberg enerzijds en de Instagram-oprichters Systrom en Krieger anderzijds over de te volgen koers. Algemeen directeur Systrom en technisch directeur Krieger konden zich de jaren na de overname door Facebook in 2012 in alle vrijheid uitleven. Het was een ideale situatie: wel het geld van Facebook, maar geen bemoeienis. Dat is veranderd. Facebook zit in zwaar weer. Niet alleen vanwege de privacy- en nepnieuwsschandalen, maar ook omdat de rek eruit is. Instagram geldt daarentegen als de reddingsboei voor het concern. Het netwerk heeft nu meer dan één miljard gebruikers, onder wie veel jongeren. Dit succes heeft geleid tot minder vrijheid. Zuckerberg zou zich nu op dagelijkse basis met Instagram bemoeien.

Instagram-oprichter Kevin Systrom in 2013 Foto AFP

Eerder vertrokken ook al de topmannen van Facebook-dochter WhatsApp. Is dit vergelijkbaar?

Op het eerste gezicht wel. In beide gevallen gaat het om iets wat bij iedere grote overname een rol speelt: het verlies aan autonomie. Daarna houdt de vergelijking op. Bij WhatsApp lijkt het conflict zich specifiek te hebben toegespitst op privacy. Of liever: het gebrek aan privacy bij Facebook. De oprichters van de chatapp hebben privacy altijd hoog in het vaandel gehad en konden het al moeilijk verkroppen dat er een databrug kwam tussen Facebook en WhatsApp. WhatsApp-oprichter Brian Acton trok vorig jaar de deur dicht, dit jaar gevolgd door mede-oprichter Jan Koun. Het meest pikante moment volgde een half jaar na het vertrek van Acton. In maart, op het hoogtepunt van het Cambridge Analytica-schandaal, stuurde Acton een tweet de wereld in: ‘Het is tijd #DeleteFacebook.’

Bij de Instagram-mannen ligt dit anders. Techcrunch meldt wel – ook weer op basis van anonieme bronnen – dat de spanning tussen de Instagram-top en Facebook zich vanaf mei van dit jaar heeft opgebouwd. De gekoesterde autonomie kwam tot een einde toen Instagrams productbaas Kevin Weil werd overgeplaatst naar Facebook en werd vervangen door Zuckerbergs protegé Adam Mosseri. Hiermee kreeg Facebook directe macht bij Instagram. Te veel, naar de zin van Systrom. Dezelfde Systrom was juist een voorvechter van een zo plat mogelijke organisatie waarin maar één iemand de knoop mocht doorhakken. Hijzelf.

En nu?

Ja, dat is de grote vraag. Vermoedelijk zal het meer een regulier bedrijfsonderdeel van Facebook worden dan tot nu toe het geval is geweest. Een onderdeel waar Zuckerberg het uiteindelijk voor het zeggen heeft. Veel zal afhangen van de nieuwe bazen. Ook voor de buitenwereld kunnen de organisatorische veranderingen aan de oppervlakte komen. Recente proefballonnetjes geven wellicht al een hint. Zo kregen sommige Instagram-gebruikers binnen de Instagram-app ook Facebook-alerts, inclusief links naar Facebook.