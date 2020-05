Oprichter website voor tweede huis in Frankrijk: ‘Nederlandse klanten zijn optimistisch’

Huis in Frankrijk dat te koop staat. Beeld 2ehuisinfrankrijk.com

Woensdag heeft de Franse staatssecretaris van Europa en Buitenlandse Zaken Jean-Baptiste Lemoyne aangekondigd dat de Franse grenzen open zullen gaan voor toeristen, als de ontwikkeling van het virus dat toelaat. ‘Tegen de Belgen en Nederlanders, zeker tegen degenen die een tweede huis in ons land hebben, zou ik willen zeggen: wees welkom in Frankrijk.’ Inge van der Ziel, van de website 2ehuisinfrankrijk.com, is blij met het vooruitzicht. ‘We hebben een flinke inhaalslag te maken.’

‘De afgelopen weken zijn de bezichtigingen doorgegaan via Skype’, vertelt Van der Ziel vanuit Limousin, een regio in midden-Frankrijk. Geïnteresseerde kopers kregen met videobeelden live een rondleiding door het huis en de omgeving. ‘Dat ging boven verwachting goed’, vertelt Van der Ziel. ‘Er zijn zelfs twee mensen die op basis van de rondleiding hebben besloten om een huis te kopen.’

Ondanks het skypesucces verheugt ze zich op het moment dat de echte bezichtigingen weer opgang komen. ‘Ik hoop heel erg op 2 juni. We krijgen constant vragen wanneer het weer mogelijk is om fysiek langs te komen.’

Per jaar verkopen Van der Ziel en haar man ongeveer twintig tot dertig huizen. 'Maart, april en mei zijn de maanden waarin we pieken. Dat is de periode, met de mooie maanden in het vooruitzicht, waarin mensen een tweede huis kopen. De lockdown viel dus eigenlijk precies op het verkeerde moment.' Als de Franse regering de grenzen weer opengooit, zal er volgens Van der Ziel een grote toestroom op gang gaan komen van potentiële kopers. 'Ik verwacht elke dag een bezichtiging, zelfs in het weekend, als het sein op groen gaat.'

Naast verkoop verhuurt Van der Ziel privé ook een huurhuisje aan vakantiegangers. Het valt haar op dat de Nederlandse klanten optimistisch zijn over hun vakantie in Frankrijk komende zomer. ‘Wij verhuren ons huisje aan Belgen, Nederlanders en Britten. Veel Engelsen hebben hun reservering bij ons geannuleerd, terwijl alle Nederlanders tot nu toe hebben laten weten dat ze gewoon willen komen.’