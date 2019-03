Oprichter islamitische school woedend op burgemeester: ‘Vanmorgen zijn we al bedreigd met de dood’

Maar Atasoy is niet van plan plaats te maken. Het bestuur en de medewerkers distantiëren zich van terroristische idealen. Hij is woedend over de manier waarop de autoriteiten het ‘via de media onmogelijk maken voor minderheden om hun grondrechten uit te oefenen’.

Donderdagavond maakten de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bekend dat volgens hun informatie op het Cornelius Haga Lyceum leerlingen zouden worden blootgesteld aan ‘radicale, terroristische en antidemocratische’ gedachten. In een gesprek met de Volkskrant zet voorzitter Soner Atasoy vrijdagmiddag vol de tegenaanval in. Het bestuur en de medewerkers distantiëren zich van terroristische idealen.

In het persbericht gaat u verder niet in op concrete signalen die in de brief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding staan. ‘Richtinggevende personen’ zouden binnen uw school van plan zijn om de helft van het onderwijs aan de salafistische geloofsleer te wijden. Buiten schooltijd zouden ze leerlingen binnen hun invloedssfeer willen brengen. Is dat nou gebeurd of niet?



‘Bel de NCTV op en vraag het hem! Als zij een smoking gun hebben, moeten ze die op tafel leggen. Maar dat doen ze niet. Zij willen de bewijzen ook niet met ons delen.’

Wie zijn toch die ‘richtinggevende personen’?

‘Dat weet ik niet! Laat zij dat maar uitleggen. Zij zijn nu aan zet om te bewijzen dat wij bezig zijn om kleine terroristen te kweken. Zij moeten zich verantwoorden. En dan niet met een brief waarin in elke zin ‘zouden, willen of kunnen’ staat. Iedereen is verdacht gemaakt. Noem namen en rugnummers!’

Het zijn mensen die ‘in een radicale omgeving’ verkeren en tussen 2009 en 2012 contact hebben onderhouden met het aan IS-gerelateerde ‘Kaukasus Emiraat’. In een brief schrijft Halsema dat ze u heeft gezegd dat die ‘richtinggevende personen’ moeten opstappen. U moet dan toch weten wie het zijn?



‘Ik heb een gesprek met de burgemeester gehad, daarin heeft ze gezegd dat ik nu moet opstappen. Het hele bestuur zou moeten opstappen, en alle medewerkers die banden zouden hebben gehad met terroristische organisaties. Maar ik weet niet meer dan jij. Ik heb gezegd: wat zijn dan de bewijzen? Toen zij zei: ernstige signalen. Bel haar, het gesprek is opgenomen. Vraag dat op, dan zul je zien dat ze geen namen noemt.

‘Nu is het ook alsof ik moet gaan bewijzen dat ik geen banden heb met een terroristische organisatie. Die heb ik niet, maar hoe moet ik dat aantonen? Deze leerlingen, dit bestuur worden veroordeeld. Zonder proces. Ze zijn ons levend aan het verbranden. Het zijn incompetente randdebielen, en de burgemeester ook. Schrijf dat maar op. Vanmorgen zijn we door deze berichten al via de e-mail bedreigd met de dood.’

In de brief wordt ook gezegd dat de Onderwijsinspectie woensdag een onaangekondigde controle bij de school wilde doen. Dat was volgens de inspecteurs ‘door de opstelling van de schoolleiding’ op dat moment ‘niet verantwoord’. Wat is daar nou precies gebeurd?



‘De afgelopen anderhalf jaar heeft de inspectie al drie grote onderzoeken naar onze school gedaan. Ze hebben alle klassen gecheckt, zijn in de computers geweest. Hebben naar onze leerplannen gekeken. We hebben prachtige resultaten. We geven goed burgerschapsonderwijs. Er ligt een prima concept-rapport over ons. We zijn gewoon een keigoede school.

‘Toen stonden ze hier woensdag weer en daar waren veel ouders en leraren boos over. Dat heb ik verwoord, en ik heb gezegd dat ik naar de rechter stap om een einde te maken aan steeds weer die controles. Daarna zijn ze vertrokken, maar op zich ben ik nog steeds met de inspectie in gesprek.’

De informatie over uw school is donderdag naar buiten gebracht om ouders en kinderen te informeren die overwegen zich voor volgend schooljaar bij u in te schrijven. Zijn dat er veel?

‘Ik denk dat het er op dit moment zo’n tweehonderd zijn. Informeel heb ik gehoord dat ongeveer honderd Amsterdamse achtstegroepers onze school als eerste keus hebben neergezet. Daarnaast zijn er nog eens honderd aanmeldingen van zij-instromers en aanmeldingen uit andere gemeenten. ’

Die horen vandaag ook nog eens dat minister Slob de financiering voor het Cornelius Haga Lyceum wil stopzetten. Bellen al die ouders jullie nu op, met de vraag of de school volgend jaar nog bestaat?

‘Ja. Die zorgen zijn er natuurlijk. Maar daar wil ik het nu niet over hebben. Wij willen weten wat we hebben misdaan. Je kunt niet zomaar aan de hand van de NCTV een stichting verstoren. Al jarenlang is de overheid bezig om ons te verstoren. Dat gebeurt niet eens in Afrika! Wij zijn gerechtigd om onderwijs te geven en dat gaan we dus ook juridisch aanvechten. Want zij gooien nu een hele hoop bagger voor mijn deur, en zij gaan het ook opruimen. Het is niet de omgekeerde wereld.’