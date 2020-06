Oprichter fitnessketen Crossfit stapt op na negatieve uitlatingen over dood George Floyd

Greg Glassman, de oprichter van de Amerikaanse fitnessketen Crossfit. Beeld Screenshot YouTube

Hij viel onder meer een sportschoolhouder verbaal aan die zich had beklaagd over het zwijgen van Crossfit over de dood van George Floyd. In videovergaderingen met andere sportschoolhouders zou Glassman hebben gezegd dat hij niet rouwt om diens dood.

In reactie stopten duizenden sportscholen wereldwijd de samenwerking met Crossfit. Ook brak sportkledingmerk Reebok met de keten. In Nederland wilde presentator en sportschoolhouder Arie Boomsma niet langer verbonden zijn met het merk.

Glassman, die eerder al excuses had aangeboden op Twitter, heeft nu besloten met pensioen te gaan. In een verklaring stelt hij dat hij onbedoeld veel mensen heeft gekwetst en dat hij het bedrijf niet in de weg wil staan. Crossfit reageerde met een verklaring waarin het stelt het verleden niet ongedaan te kunnen maken, maar dat het om vergiffenis vraagt en een zelfonderzoek is begonnen.