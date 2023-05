Oppositiepartijen uiten kritiek op uitstel ‘gratis’ kinderopvang, vrezen dat daarvan afstel komt

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bij een debat over kinderopvang in de Tweede Kamer, 10 mei 2023. Beeld Phil Nijhuis / ANP

Gaat de gratis kinderopvang er eigenlijk nog wel komen? De oppositie in de Tweede Kamer vraagt het zich inmiddels hardop af. Het uitstel van het plan getuigt van ‘bestuurlijk onvermogen’, zei Tom van der Lee (GroenLinks) woensdag in een debat over de kwestie. Peter Kwint (SP) vond dat het plan wel heel ‘comfortabel’ over de volgende verkiezingen heen wordt getild. Barbara Kathmann (PvdA) vroeg of het kabinet nog kan garanderen dat het plan doorgaat.

Het zo goed als gratis maken van de kinderopvang is een van de speerpunten van het kabinet. Minister Van Gennip wil maximaal 96 procent van de opvangkosten gaan vergoeden; nog maar 4 procent komt voor de rekening van ouders zelf. Op die manier wil ze meer ouders aan het werk krijgen, de kansengelijkheid voor kinderen vergroten en tegelijkertijd de felbekritiseerde kinderopvangtoeslag afschaffen. Van Gennip wil vooral af van het oude systeem omdat daar ‘heel veel verdriet en ellende’ uit is gekomen.

Over de auteur Hessel von Piekartz is politiek verslaggever voor de Volkskrant en schrijft over de volksgezondheid, pensioenen en sociale zekerheid. Hij werd in 2022 genomineerd voor de journalistieke prijs De Tegel.

Eind vorige maand bleek uit de voorjaarsnota dat het plan wordt uitgesteld van 2025 naar 2027. Volgens Van Gennip is dat onontkoombaar. Het voornaamste probleem: er is nu al een tekort aan personeel in de sector en als er straks nog meer mensen gebruik van kinderopvang maken, loopt het systeem helemaal vast. Bovendien kan geen enkele instantie het plan zo snel uitvoeren. En dan zijn de hoge kosten – zo’n 2,2 miljard euro per jaar – ook nog een blok aan het been, nu het kabinet kampt met financiële tegenvallers.

Het uitstel kwam niet uit de lucht vallen, veel problemen zijn al veel langer bekend. Van Gennip waarschuwde de Kamer eind vorig jaar al dat 2025 moeilijk zou worden.

Uitstel hoeft dan ook zeker geen afstel te betekenen, benadrukten de coalitiepartijen eensgezind. Zelfs D66, de belangrijkste aanjager van gratis kinderopvang in het kabinet, schaarde zich woensdag achter uit het uitstel. D66-Kamerlid Fonda Sahla erkende dat het het noodzakelijk is om tot een zorgvuldig en werkend stelsel te komen. Sahla wil in de tussentijd wel kijken naar een prijsplafond om de stijgende kosten van opvang te beperken.

Schijn van bezuiniging

Toch heeft het er volgens de oppositie alle schijn van dat het kabinet niet alleen vanwege uitvoeringsproblemen afziet van de deadline, maar vooral om geld te besparen. ‘Een ordinaire wegbezuiniging van een belofte’, zei PvdA’er Kathmann. Denk-Kamerlid Stephan van Baarle vroeg zich af waarom niet alleen de deadline is verschoven, maar ook het extra geld grotendeels is geschrapt. ‘Waarom gaat dat niet alsnog naar de kinderopvang? Daar was het toch voor bedoeld?’

Volgens minister Van Gennip is er geen sprake van een bezuiniging. ‘Dit is een inhoudelijk besluit. Het levert inderdaad wat geld op, maar niet structureel.’ Ze wil ook in aanloop naar 2027 meer investeren, hoeveel precies is nog onbekend. Die investeringen kunnen volgens de minister bovendien helpen om problemen in de sector, zoals het arbeidstekort, op te lossen.

Meermaals benadrukte Van Gennip dat het plan er wat haar betreft écht gaat komen. Garanties kon ze niet geven, daarvoor moet wel eerst de arbeidskrapte opgelost worden, erkende ze. Dat wordt gezien het personeelstekort in de gehele samenleving een behoorlijke opgave. ‘Maar we gaan niet terug naar de tekentafel. We gaan niet opnieuw beginnen. Want die geluiden hoorde ik ook in de media; dit is wat we gaan doen.’