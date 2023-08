Oppositieleider Rahul Gandhi terug in parlement India na opschorting omstreden vonnis

Oppositieleider Rahul Gandhi maandag in New Delhi, bij zijn terugkeer in het parlement van India. Beeld Reuters

Maandagochtend verscheen Gandhi voor het eerst sinds zijn veroordeling weer in functie in het parlementsgebouw in New Delhi. Na een respectbetuiging aan het standbeeld van vrijheidsstrijder Mahatma Gandhi, ging hij zonder de pers te woord te staan naar binnen.

Voorzitter van de Indiase Congrespartij Mallikarjun Kharge noemde het besluit om Gandhi’s positie te herstellen een ‘opluchting voor de bevolking van India, en vooral voor Wayanad’, Gandhi’s kiesdistrict in de zuidelijke staat Kerala.

Gandhi werd in maart van dit jaar door Indiase rechters veroordeeld voor laster. In een campagnetoespraak in 2019 zou hij alle mensen met de naam Modi hebben beledigd, onder wie ook zijn politieke tegenstander, de huidige premier Narendra Modi.

Het vonnis was opmerkelijk, aangezien Indiase rechters niet vaak een veroordeling voor laster uitspreken – laat staan dat zij daar de maximale straf van twee jaar celstraf voor opleggen. Hierdoor verloor Gandhi zijn parlementszetel.

Het Hooggerechtshof besloot afgelopen vrijdag dat vonnis op te schorten, waarna Gandhi’s partij een verzoek indiende om hem in ere te herstellen.

Hoewel het uiteindelijke besluit van het Hooggerechtshof over de lasterbeschuldiging nog moet volgen, is het na de opschorting van vrijdag niet langer waarschijnlijk dat Gandhi alsnog een celstraf moet uitzitten. In dat geval kan hij volgend jaar zijn partij leiden bij de parlementsverkiezingen.

De Bharatiya Janata Partij (BJP), de partij van premier Modi, benadrukt dat het vonnis enkel is opgeschort en vooralsnog niet nietig is verklaard.

Gandhi’s medestanders beschouwden Gandhi’s veroordeling in maart vooral als een politieke afrekening van premier Modi met diens voornaamste politieke rivaal.

Motie van wantrouwen

Gandhi’s Congrespartij werkt momenteel aan een motie van wantrouwen tegen Modi. Die motie is niet heel kansrijk, want Modi’s BJP beschikt over een grote meerderheid.

Rahul Gandhi (geen familie van de beroemde Indiase onafhankelijkheidsstrijder, jurist en en politicus Mahatma Gandhi) heeft niettemin grote politieke ambities. Zijn overgrootvader Jawaharlal Nehru was de eerste premier van India. Zijn grootmoeder Indira Gandhi werd in 1966 de eerste vrouwelijke premier van India. Na de moord op Indira Gandhi in 1984 werd zij als premier opgevolgd door haar zoon Rajiv Gandhi, Rahuls vader. Rahul Gandhi hoopt na de parlementsverkiezingen van volgend jaar in de voetsporen van zijn voorouders te treden.

De kans dat dit lukt, lijkt voorlopig klein. Premier Modi heeft sinds zijn aantreden in 2014 met een hindoe-nationalistische agenda en steunpakketten voor de armen zijn greep op het land verstevigd.

Gandhi’s terugkeer in het parlement is wel een opsteker voor de Indiase oppositie, die sterk leunt op Gandhi’s kritische opstelling tegenover Modi’s BJP.