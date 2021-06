Oppositieleider Nicaragua onder huisarrest, VS veroordelen inval

Volgens haar familie is woensdag de politie binnengevallen bij Cristiana Chamorro, een populaire oppositieleider in Nicaragua. Beeld EPA

De politie-inval is de nieuwste poging van Ortega, die al sinds 2007 aan de macht is, om zijn tegenkandidaten uit te schakelen. De verkiezingen worden in november gehouden. De VS veroordeelden direct de actie tegen Chamorro. ‘Ortega is bang voor vrije en eerlijke verkiezingen’, twitterde minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken.

De bestorming van Chamorro’s woning kwam een dag nadat de openbare aanklager de rechter had gevraagd haar uit te sluiten van de verkiezingen. Justitie beschuldigt haar onder andere van het witwassen van geld, maar volgens Chamorro en haar familie is de aanklacht bedoeld om haar monddood te maken. Nadat een arrestatiebevel was uitgevaardigd, kwam de politie in actie. Ze gingen echter niet over tot haar arrestatie.

‘Het regime heeft haar huisarrest opgelegd en haar politieke rechten ontnomen’, aldus haar broer Carlos Chamorro, directeur van de krant Confidencial. De oppositieleider zou kort voor de politie-inval een persconferentie geven over de poging van justitie om haar te diskwalificeren voor de verkiezingen.

Volgens de openbare aanklager en het ministerie van Binnenlandse Zaken was ze verantwoordelijk voor financiële onregelmatigheden bij een ngo die ze had opgericht. ‘Volledig verzonnen’, reageerde Chamorro in mei op de aanklacht.

Sandinisten

Chamorro is de dochter van Violeta Chamorro, in 1990 de eerste en tot nu toe enige vrouwelijke president van het land. Toen kwam, zij het tijdelijk, een einde aan de heerschappij van Ortega en zijn linkse Sandinistische Front, die sinds 1979 regeerden. De Sandinisten kwamen na een guerrillastrijd tegen dictator Anastasio Somoza aan de macht.

Violeta Chamorro steunde toen het verzet tegen Somoza. Haar man, eigenaar van Nicaragua’s grootste krant La Prensa, werd in 1978 vermoord, waarna zij de krant overnam. Na de machtsovername van de Sandinisten kwam ze steeds meer in conflict met Ortega, die sterk gericht was op Cuba. Ortega wist in 2007, tien jaar na het einde van Chamorro’s presidentschap, weer aan de macht te komen.

Sindsdien werd hij drie keer herkozen bij omstreden verkiezingen. Zo werd in 2016 de belangrijkste oppositieleider door de rechter uitgesloten van deelname. Dit dreigt nu opnieuw te gebeuren met de acties tegen Cristiana Chamorro, die als vicepresident een leidende rol speelt bij La Prensa.

Vorige maand ondernam de regering ook juridische actie tegen een belangrijke oppositiepartij om te voorkomen dat deze gebruikt zou worden door de tegenstanders van Ortega om een gezamenlijke kandidaat naar voren te schuiven.