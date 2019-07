Oppositieleider Navalny opgepakt, waarschijnlijk vanwege steeds grotere straatprotesten in Moskou

Navalny bij een groot straatprotest afgelopen zaterdag waar 22 duizend mensen op afkwamen. Beeld EPA

Afgelopen zaterdag trad Navalny op voor 22 duizend mensen bij een straatprotest. ‘De grootste demonstratie van de laatste jaren’, juichte Navalny op Twitter. Sinds vorige week zijn er ook allerlei kleinere protesten aan de gang.

De demonstraties zijn niet direct gericht tegen president Poetin, maar tegen de lokale autoriteiten in Moskou. Die weigeren om 57 onafhankelijke kandidaten toe te laten tot de gemeenteraadsverkiezingen van 8 september.

De argumentatie van de kiescommissie heeft veel Moskovieten ervan overtuigd dat niet zij maar de machthebbers hun volksvertegenwoordigers weer uitkiezen. Volgens de kiescommissie deugen de handtekeningen niet die de kandidaten moesten verzamelen om mee te mogen doen. Steunbetuigingen aan Navalny’s rechterhand Ljoebov Sobol en deelraadvoorzitter Ilja Jasjin zouden niet binnen de lijntjes zijn getekend, vervalst zijn of voorzien zijn van onleesbare handschriften.

De kiescommissie claimt zelfs dat sommige handtekeningen wel vals moeten zijn, omdat de bijbehorende personen overleden zijn. Videoberichten waarin de betreffende mensen teken van leven geven, hebben het oordeel van de kiescommissie niet veranderd.

Er is ook een kandidaat afgewezen wegens gebrek aan paginanummering op hun papieren. Een ander mag niet meedoen omdat hij op een formulier het vakje ‘buitenlandse bezittingen’ opengelaten had aangezien hij die niet heeft – volgens de kiescommissie hij had ‘geen’ moeten invullen.

Nieuwe protesten

Onder meer door de demonstraties in Moskou waait er in Rusland weer een stevige wind van oppositieprotesten. Ook andere lokale kwesties zorgen de laatste maanden voor fikse protesten.

Maar met 22 duizend betogers op een bevolking van 12,6 miljoen mensen is het nog geen code rood in Moskou. Het is wel tijd om te voorkomen dat de strakke wind omslaat tot een storm, zoals die van 2011 en 2012 met honderdduizenden mensen op straat.

Zoals altijd is Navalny uit op een storm. Hij heeft inwoners van de hoofdstad opgeroepen om komende zaterdag bijeen te komen in de Tverstraat voor het stadhuis, op vijf minuten wandelen van het Rode Plein. In de Tverstraat loopt het altijd uit op een clash: meppende oproeragenten, spartelende demonstranten, selfies van jongeren uit arrestantenbusjes. Ook nu is het zo goed als uitgesloten dat burgemeester Sobjanin toestaat dat er duizenden mensen voor zijn stadhuis protestleuzen roepen.