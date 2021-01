Oppositieleider Navalny keert dit weekend terug in Rusland: ‘Heet me welkom’

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny tijdens een rally in 2018 in Moskou. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Navalny kan bij terugkomst rekenen op een kille ontvangst door de Russische autoriteiten. Die hebben tijdens zijn herstel in een Berlijns ziekenhuis verschillende rechtszaken tegen de oppositieleider geopend om te voorkomen dat hij zou terugkeren.

Dinsdag verzocht het Russische gevangeniswezen een Moskouse rechtbank om een voorwaardelijke celstraf van 3,5 jaar voor Navalny om te zetten in een onvoorwaardelijke celstraf. Volgens het gevangeniswezen heeft Navalny verzaakt zich te houden aan zijn meldingsplicht.

Oneerlijk

Navalny stelt dat hij zich niet in Moskou kon melden, omdat hij vergiftigd was en herstelde in Duitsland. Hij wijst erop dat de voorwaardelijke celstraf bovendien is verlopen en dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat het proces uit 2014 oneerlijk verliep.

‘Poetin, die de opdracht gaf om mij te vermoorden, roept in zijn bunker tegen zijn bedienden om er alles aan te doen om te voorkomen dat ik terugkom’, zegt Navalny in een video op Instagram. ‘De bedienden doen wat ze altijd doen: ze fabriceren nieuwe strafzaken tegen me. Maar het interesseert me niet wat ze doen. Rusland is mijn land, Moskou is mijn stad, ik mis ze.’

Hij liet zijn aanhangers vast weten dat hij zondag arriveert met een vlucht uit Berlijn van vliegmaatschappij Pobeda (Russisch voor ‘overwinning’). ‘Heet me welkom.’

Naast nieuwe strafzaken kan Navalny erop rekenen dat hij populairder is dan ooit. Een peiling van het onafhankelijke onderzoeksbureau Levada toonde onlangs aan dat Navalny’s populariteit verdrievoudigd is sinds hij vergiftigd werd. Vorige maand stelde onderzoek van onder meer Bellingcat, Der Spiegel en CNN dat de Russische veiligheidsdienst FSB achter de vergiftiging zit.