Oppositie woedend over ‘bezuinigingen’ op de zorg, maar staan die eigenlijk wel in het regeerakkoord?

Wordt er bezuinigd op de zorg?

Als de plannen van het kabinet werken, dan wordt over dertig jaar 4,5 miljard euro minder uitgegeven dan als dit kabinet geen beleid zou maken. Daar is zowat de voltallige oppositie woensdag na lezing van het regeerakkoord meteen op aangeslagen. Het bedrag wordt gemakshalve afgerond tot 5 miljard euro en dat bedrag wordt ‘bezuinigd’.

Daar valt nogal wat op af te dingen. Gezondheidsinstituut RIVM heeft berekend dat in 2060 bij ongewijzigd beleid in euro’s van vandaag 127 miljard aan zorg wordt uitgegeven, een stijging met 33 procent. Dat is nog de voorzichtigste raming. De zorguitgaven kunnen ook exploderen tot 291 miljard euro in 2060. Hoe dan ook, de zorg wordt een koekoeksjong in de rijksbegroting: de groei neemt de ruimte weg voor andere uitgaven, denk aan onderwijs, defensie, politie.

Die groei wil de coalitie, net zoals voorgangers, afremmen. De 4,5 miljard moet dus worden afgezet tegen de voorzichtig geraamde 127 miljard euro die tegen die tijd méér aan zorg wordt uitgegeven.

Bezuinigt het kabinet de komende vier jaar?

De plannen voor de komend vier jaar zijn vrij concreet. Tot de verkiezingen, uiterlijk in maart 2025, wil de coalitie extra geld aan de zorg uitgeven. Volgend jaar 785 miljoen euro extra, in 2023 staat 1,5 miljard extra op de planning, in 2024 gaat het om 1,2 miljard extra en in 2025 is het 43 miljoen extra. Voor 2026 is een besparing ingeboekt: 782 miljoen minder. Maar dan zijn er alweer verkiezingen geweest.

Wat wil de coalitie met de zorg?

In het regeerakkoord is een reeks extra uitgaven voor de zorg ingeboekt. Denk aan ‘pandemische paraatheid’: het land moet zich beter voorbereiden op virussen. Zoals met de productie van hulpmiddelen en medicijnen in Europa om minder afhankelijk te zijn van de wereldmarkt. En nog een goed voornemen: ‘Daarnaast willen we een flexibele opschaling en inzet van de ic-capaciteit met name op het gebied van personeel. Ook versterken we de publieke gezondheidszorg.’ Hiervoor wordt jaarlijks 300 miljoen extra ingeboekt.

Ook de bevriezing van het eigen risico kost geld, omdat volgens de systematiek in de wet het risico anders automatisch meestijgt met de zorguitgaven. Maar denk ook aan gegevensuitwisseling in de zorg, zodat patiënten bij wisseling van zorgverlener niet telkens dezelfde gegevens hoeven op te lepelen.

De coalitie boekt ook bezuinigingen in. De grootste klapper is het ‘scheiden van wonen en zorg’. Dat betekent dat een bewoner van een zorginstelling huur gaat betalen. Nu vergoedt de Wet Langdurige Zorg (WLZ) nog alles, kost en inwoning, in bijvoorbeeld een verpleeghuis. De armlastige bewoner krijgt dat gratis, de vermogende bewoner betaalt een eigen bijdrage. Wie zijn hulpbehoevende partner thuis verzorgt, kan ook WLZ-zorg aan huis krijgen. Om langer thuis wonen door hulpbehoevenden te stimuleren, wil de coalitie dat bewoners van verpleeghuizen huur gaan betalen. Dat scheelt de WLZ aan uitgaven, maar betekent wel dat armlastige verpleeghuisbewoners huursubsidie kunnen krijgen. Die rekening stijgt dan, maar dat is een ander ministerie. Het is vaker voorgesteld, maar tot nu toe niet ingevoerd.

Een tweede klapper wil de coalitie maken via ‘akkoorden’ met de zorg om de uitgaven te beperken. Die afspraken moeten in 2026 al een besparing van 886 miljoen opleveren en, als ze volledig doorwerken, in 2027 zelfs 1,5 miljard ten opzichte van de uitgavenraming. De zorg moet zich toeleggen op ‘passende zorg’ en ‘overbehandeling’ voorkomen. Medisch specialisten moeten meewerken, anders worden ze gedwongen in loondienst te komen. Het CPB is overigens altijd sceptisch over het effect van akkoorden en zal de ingeboekte bezuiniging boterzacht noemen.

En de zorgsalarissen, worden die wel verhoogd?

Ja. Voor loonstijgingen in de zorg wordt jaarlijks de OVA vastgesteld, de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling. Die OVA wordt jaarlijks vastgesteld op basis van ramingen over loonkostenstijgingen in de markt. Voor 2022 was daardoor 2,74 procent beschikbaar voor de lonen in de zorg. Bij het debat over de begroting is dat verhoogd naar 3,87 procent. Als SP-leider Lillian Marijnissen twittert ‘Geen salarisverhoging voor onze zorgmedewerkers, terwijl de tekorten groot zijn’ dan bedoelt ze waarschijnlijk dat geen extra loonsverhoging is voorzien bovenop de OVA.