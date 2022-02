Oppositie wil debat nu blijkt dat ministerie onafhankelijke OMT-adviezen kon beïnvloeden

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers en PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Nieuwsuur onthulde vrijdag op basis van vrijgegeven mailwisselingen dat ambtenaren tekstuele aanpassingen in OMT-adviezen voorstelden, en dat het RIVM deze herhaaldelijk overnam. Het idee is dat het OMT onafhankelijk adviseert op basis van de beschikbare medische kennis. Het kabinet kan dit vervolgens meewegen in de politieke afwegingen bij het maken van beleid.

De oppositie wil minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid aan de tand voelen over de vraag of de onafhankelijkheid van het OMT is geschonden. Het ministerie en het RIVM ontkennen dit: het zou slechts zijn gegaan om ‘verduidelijkingen’, niet om inhoudelijke koerswijzigingen. Verschillende OMT-leden zeggen tegen het programma dat ze niet wisten van de aanpassingen door het ministerie.

Onder meer Lisa Westerveld (GroenLinks) wil zo snel mogelijk een debat over de zaak, laat ze aan persbureau ANP weten. ‘Dat het ministerie van VWS zich bemoeide met de OMT-adviezen beschadigt het vertrouwen in onze instituties én in onze democratie.’

‘RIVM en OMT moeten gewoon onafhankelijk hun werk doen’, aldus PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Zij ziet een extra aanleiding om snel te starten met de parlementaire enquête waarin de Kamer de aanpak van de coronacrisis zal onderzoeken. ‘Iemand moet rekenschap geven’, schrijft Fleur Agema van de PVV in een tweet gericht aan Kuipers.

Invloed

Een voorbeeld van de invloed van de ambtenaren is terug te lezen in het advies van 14 april 2020. Daarin staat dat het gebruik van mondmaskers door personeel in de ouderenzorg niet nodig is als er geen sprake is van coronaklachten. De desbetreffende zin blijkt te zijn voorgesteld door een ambtenaar.

Die vond het advies hierover ‘nog wel een tandje scherper’ mocht dan in het concept het geval was. Indertijd had het ministerie van Volksgezondheid, dat de inkoop van beschermingsmiddelen voor zorginstellingen naar zich toe had getrokken, moeite om aan voldoende mondkapjes te komen.

Vicevoorzitter Kitty Jong van FNV heeft met ‘afgrijzen’ kennis genomen van specifiek dit voorbeeld. ‘Aan het begin van de coronacrisis hebben we het ministerie gevraagd om mondkapjes voor het zorgpersoneel. Al die tijd kreeg het personeel deze mondkapjes niet, en zei het ministerie zich te baseren op het advies. Maar nu zien we dat het ministerie hier zelf onderdeel van was.’