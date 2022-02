Oppositie waarschuwt kabinet via de Eerste Kamer: AOW moet omhoog, bezuinigingen van tafel

Vanaf links: ministers Carola Schouten en Sigrid Kaag en premier Mark Rutte in de Eerste Kamer tijdens het debat over de regeringsverklaring. Beeld Remco de Waal / ANP

De moties werden ingediend tijdens het debat over de regeringsverklaring in de Eerste Kamer. Ook sprak de Kamer zich uit tegen ontkoppeling van de AOW en vóór ruimere compensatie voor studenten die zich door het leenstelsel in de schulden hebben gestoken. Het gaat om plannen uit het regeerakkoord die nog niet zijn ingediend bij het parlement.

De Eerste Kamer wil voor 8 maart van het kabinet een reactie krijgen. Een deel van de Eerste Kamer wil meteen daarna daarover een debat. Vorig jaar voltrok zich eenzelfde scenario bij debatten over de huurverhoging. Dat mondde toen uit in een motie van afkeuring. De coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie heeft in de Eerste Kamer slechts 32 van de 75 zetels.

Senaat als nieuw speelveld

Dat de Eerste Kamer afstand neemt van de Tweede Kamer, past in de rolwisseling van de senaat die zich in de afgelopen tien jaar heeft voltrokken. Van oudsher beperkte de Eerste Kamer zich tot een juridische toets van wetgeving – of die begrijpelijk, uitvoerbaar en handhaafbaar is. Sinds de opeenvolgende kabinetten-Rutte het moeten doen zonder meerderheid in de Eerste Kamer, heeft de oppositie er een belangrijk speelveld bij om de druk op de regering op te voeren.

Behalve Forum voor Democratie wijst de complete oppositie in de Eerste Kamer de bezuinigingen op jeugdzorg en de eenmalige ontkoppeling van de AOW af. De voorgenomen bezuiniging op de kinderbijslag kan alleen op steun van de coalitiepartijen rekenen. Een voorstel voor ruimere compensatie voor studenten die zich door het leenstelsel in de schulden hebben gestoken, werd aangenomen met alleen de coalitiepartijen en Forum tegen.

De moties hebben geen direct effect, maar zijn wel een belangrijk politiek signaal: als de plannen uit het regeerakkoord niet worden gewijzigd, dreigen grote problemen in de Eerste Kamer. Het kabinet-Rutte IV heeft na de debatten over de regeringsverklaring in de Tweede Kamer en de senaat steeds gezegd dat de plannen uit het regeerakkoord nog moeten worden uitgewerkt. Vóór 1 juni wil het kabinet in de bijstelling van de begroting in de zogenoemde Voorjaarsnota concrete plannen aankondigen.

Afhankelijkheid van AOW

De ontkoppeling van de AOW leidde eerder ook in de Tweede Kamer al tot verontwaardigde reacties bij de meeste oppositiepartijen. In het regeerakkoord staat een eenmalige verhoging van het minimumloon met 7,5 procent per 2024. Normaliter volgen de minimumuitkeringen zo’n verhoging, de zogeheten koppeling. De coalitie wil deze verhoging wel laten gelden voor de bijstand, maar niet voor de AOW.

Dat is tegen het zere been van de oppositie. In een aangenomen motie van senator Lennart van der Linden (Fractie-Nanninga) wijst de Eerste Kamer op het feit dat ‘steeds meer zzp’ers en werknemers met flexbanen niet of nauwelijks aanvullend pensioen opbouwen en volledig afhankelijk zullen zijn van de AOW na pensionering’. Daarnaast wijst hij erop dat ‘de koopkracht van veel ouderen nog harder wordt geraakt door de ontkoppeling van de AOW’.

Bij de bezuiniging op de jeugdzorg gaat het om het schrappen van 500 miljoen euro op het budget dat gemeenten voor de jeugd krijgen. De gemeenten en de jeugdzorg ageren al weken heftig tegen dit plan.