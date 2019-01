Oppositie vangt bot bij Harbers: uitzettingen van kinderen gaan door

Nu binnen de regeringscoalitie openlijke verdeeldheid is ontstaan over de toekomst van het kinderpardon, vroegen de linkse oppositiepartijen Harbers dinsdagmiddag om in elk geval tijdelijk te stoppen met het uitzetten van gezinnen die mogelijk onder een nieuwe pardonregeling zullen vallen. ‘Ik vraag u geen onomkeerbare stappen te zetten’, aldus GroenLinks-voorman Klaver. ‘Misschien is over een paar weken het beleid anders. De gedachte dat in de tussentijd kinderen worden uitgezet, zouden we niet moeten accepteren.’ Hij kreeg bijval van onder meer PvdA, SP, Denk en de Partij voor de Dieren.

Daarmee lopen de oppositiepartijen vooruit op de onderhandelingen binnen de coalitie over een mogelijke nieuwe pardonregeling, nadat in het weekend CDA en D66 lieten weten dat de huidige regeling in hun ogen niet meer volstaat. De VVD is binnen de coalitie nu nog de enige die achter het huidige pardon staat, maar de partij geeft zich nog niet gewonnen en wil sowieso eerst het al lopende onderzoek afwachten naar de vraag waarom asielzoekers er na hun afwijzing vaak in slagen om nog jaren in Nederland te blijven.

Omdat dat onderzoek pas tegen de zomer wordt verwacht, eist de ChristenUnie sinds maandag een tijdelijke uitzetstop voor kinderen die mogelijk onder een nieuwe pardonregeling zouden kunnen vallen. Daarover wordt sinds maandag binnenskamers onderhandeld, maar ook Kamerlid Joël Voordewind vroeg Harbers in het Vragenuur expliciet om vanaf nu tenminste ‘terughoudend’ te zijn met uitzettingen, in afwachting van nieuw beleid. Ook hij kreeg nul op het rekest. ‘Dat is ingewikkeld’, aldus Harbers, ‘want ik weet niet hoe dat nieuwe beleid eruit ziet.’