Oppositie Soedan: tientallen lichamen van vermoorde demonstranten uit de Nijl gevist

Eén van de artsen verklaarde tegenover de BBC dat zij de lichamen in ziekenhuizen hadden gezien, en dat het aantal mensen dat maandag is omgekomen bij protesten in de hoofdstad Khartoem nu op honderd staat.

Er is geen onafhankelijke bevestiging van het bericht, maar de afgelopen dagen meldden diverse ooggetuigen en activisten dat de lichamen van dode en gewonde demonstranten in de Nijl zijn geworpen, die door Khartoem stroomt.

De gevreesde Rapid Support Forces (RSF), een militie die ook verantwoordelijk was voor de oorlogsmisdaden in Darfur, zou achter de moorden zitten. Zij werden maandag op de demonstranten afgestuurd die protesteren tegen het militaire bewind in Soedan. Eerdere protesten leidden tot het afzetten van president Omar al-Bashir, en de militaire overgangsraad (TMC) nam het bestuur over. Deze raad beloofde met de opstandelingen te werken aan een overgangsregering waaraan ook burgers zouden deelnemen, en dat er na drie jaar via verkiezingen een civiele regering zou worden gekozen. De onderhandelingen liepen echter vast – volgens de demonstranten omdat het leger de macht niet uit handen wil geven.

Woensdag verontschuldigde het hoofd van de TMC, generaal Abdel Fattah al-Burhan zich op televisie voor ‘het verlies van levens’ en riep op tot nieuwe onderhandelingen. De alliantie die de protesten leidt, verwierp het aanbod, omdat de TMC volgens hen ‘niet te vertrouwen’ is.