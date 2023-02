Oppositie hekelt ‘karige’ compensatie voor ‘pechgeneratie’ die het zonder basisbeurs moest doen

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf (D66) woensdag voor aanvang van het debat. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Kamerleden van de regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie zeiden woensdag ieder voor zich de hoogte van het beschikbare bedrag niet te kunnen verklaren, omdat zij tijdens de formatie niet bij de coalitieonderhandelingen betrokken zijn geweest. Dat stuitte op hoon van de oppositie. ‘Ik wil als Kamerlid een afweging kunnen maken’, zei Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. ‘Nu hoor ik alleen: het is nou eenmaal zo opgeschreven.’

De verdediging van D66-Kamerlid Jeanet van der Laan (‘het is wat het is’) kwam in andere bewoordingen terug in de antwoorden van minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, D66): ‘Het gaat om verdeling van schaarste. Ook ik ben niet bij de onderhandelingen geweest, maar zo’n afweging komt vaak voor. Ik ga het bedrag niet door hier heel lang te praten hoger maken, want dit is de financiële enveloppe die ik heb gekregen en waarmee ik het moet doen.’

In het debat ontbraken Groep Van Haga (drie zetels) en vier eenmans­fracties (Bij1, Omtzigt, Den Haan en Gündogan), maar alle vijftien aanwezige partijen spraken zich uit voor het wetsvoorstel waarmee de in 2015 af­geschafte basisbeurs vanaf september haar terugkeer beleeft. Ook de VVD, de laatste voorstander van het leenstelsel, is ‘blij’. De Tweede Kamer stemt volgende week, waarna de Eerste Kamer nog aan zet is.

In de senaat heeft Rutte IV geen meerderheid. Ook daar zal het belangrijkste twistpunt tussen coalitie en oppositie nog aan de orde komen. De genoegdoening voor studenten die het zonder basisbeurs moesten stellen, is door de Raad van State ontraden. Het adviesorgaan waarschuwde voor precedentwerking. De oppositie vindt de compensatie juist veel te laag. Die komt in het wetsvoorstel uit op ongeveer 1.400 euro per student, terwijl zij circa 14 duizend euro zijn misgelopen en zich in vaak hoge schulden hebben gestoken.

Andermans beleid

CDA-Kamerlid René Peters benadrukte dat het woord compensatie onjuist is. ‘Het is een gebaar, een tegemoetkoming’, zei Peters, wiens partij altijd tegenstander is geweest van het leenstelsel. ‘Ik kan niet andermans beleid ongedaan maken. Als straks de kinderopvang gratis wordt, gaan we ook niet iedereen vergoeden die zich nu scheel betaalt.’

Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie, een partij die ook altijd tegenstander is geweest, zei dat de compensatie als ‘een erkenning’ moet worden gezien voor ‘de grote fout’ die het leenstelsel is geweest. Het stelsel kreeg in Rutte II (VVD en PvdA, 2012-2017) steun van D66 en GroenLinks, partijen die al eerder ruiterlijk toegaven dat de wijziging van de studiefinanciering anders heeft uitgepakt dan zij hadden voorzien.

‘Een piepkleine pleister op een ­gapende wond’, noemde PVV-Kamerlid Harm Beertema de handreiking aan gedupeerde studenten, die door hem gevraagde ‘excuses’ niet van de minister kreeg. Caroline van der Plas (BBB) hekelde het ‘financiële kader’: ‘Als het kabinet een schilderij van Rembrandt wil hebben, wordt dat hier in no time afgetikt. Ik vind dat prima, maar het kan dus wél.’