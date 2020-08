Oppositie Belarus moet verder zonder leider Tichanovskaja

Loekasjenko treedt intussen steeds harder op tegen demonstranten. Beeld EPA

In een videoboodschap vanuit buurland Litouwen zegt Tichanovskaja dat ze de ‘heel moeilijke beslissing’ nam in het belang van haar kinderen. Kort daarvoor werd ze urenlang vastgehouden in het kantoor van de Belarussische kiescommissie, waar ze gedwongen werd om een videoboodschap op te nemen waarin ze opriep tot het einde van de demonstraties.

Tichanovskaja’s vlucht laat zien dat Loekasjenko’s regering vastberaden is om de demonstranten volledig te isoleren van hun aanvoerders en van de buitenwereld. Na zeker een dode, honderden gewonden en duizenden arrestaties is ook duidelijk dat Loekasjenko geen middel wil schuwen om aan de macht te blijven.

De autoriteiten konden Tichanovskaja eenvoudig onder druk zetten, omdat ze beschikken over tal van haar campagnemedewerkers en haar echtgenoot. Sergej Tichanovski zit sinds mei in de gevangenis nadat hij zich kandidaat stelde voor de verkiezingen. Loekasjenko’s veiligheidsdienst KGB kent een verleden van marteling van oppositieleden.

DE VOLKSKRANT SCHRIJFT VOORTAAN ‘BELARUS’

Steeds meer organisaties en media, waaronder nu ook de Volkskrant, schrijven geen ‘Wit-Rusland’ meer, maar ‘Belarus’. De schrijfwijze ‘Wit-Rusland’ is afkomstig uit de tijd dat het land bestuurd werd vanuit Moskou. Maar Belarus noemt zich sinds de onafhankelijkheid in 1991 Belarus. ‘Bela’ betekent ‘wit’ en ‘rus’ slaat niet op Rusland, maar op het voormalig Oost-Europees grondgebied dat bekendstond als het Kievse Rus. Daaruit ontwikkelden zich drie naties: Oekraïeners, Russen en Belarussen. Om duidelijk te maken dat Belarus een soevereine staat is, spreekt onder meer de Nederlandse regering van Belarus. Zo ook de Volkskrant.

Honderden demonstranten vermist

Maar Tichanovskaja’s campagneteam riep de bevolking op om vreedzame demonstraties door te zetten. Oppositiekopstuk Veronika Tsepkalo, ook gevlucht, riep de internationale gemeenschap op ‘om de chaos in Belarus te stoppen’ en om Tichanovskaja te erkennen als president. Voor de derde dag op rij trokken Belarussen dinsdagavond weer de straat op, al oogde de opkomst aan het begin van de avond kleiner dan in de twee voorgaande nachten. Toen probeerden demonstranten tevergeefs te voldoen aan een standaardregel om een revolutie te voltrekken: neem controle over een centrale plek, zoals een plein. Tot nu toe bestaan de demonstraties uit woedende menigtes die lukraak door de straten trekken, achtervolgd door hordes van agenten die met rubberen kogels schieten.

Onder de slachtoffers van het geweld is NRC-correspondent Emilie van Outeren. Zij keerde dinsdag terug naar Nederland nadat zij zondag getroffen werd door een nog onbekend projectiel in haar bovenbeen.

Honderden demonstranten worden vermist. Een video op Twitter toonde dat tientallen arrestanten op het asfalt buiten een detentiecentrum lagen, op hun buik en met de handen vastgebonden op hun rug. Mensen op zoek naar hun geliefden riepen bij de poort van detentiecentra ‘geef onze kinderen terug’, maar werden hardhandig verwijderd.

Затрыманыя ў Акцябрскім РАУСе pic.twitter.com/Iab4vErqYl — Белсат TV (@Belsat_TV) 11 augustus 2020

Dinsdagavond dreigde de regering ook om het internet definitief af te sluiten, na eerdere platleggingen. Staatsbedrijf Beltelecom, dat een monopolie heeft over telecommunicatie, zegt de internettoegang geblokkeerd te hebben, al bleven er berichten uit Belarus komen van lokale verslaggevers.

Een slecht teken voor de demonstranten is dat Loekasjenko’s veiligheidsdiensten hem tot dusver niet afvallen. In tegenstelling tot Viktor Janoekovitsj, de oud-president van buurland Oekraïne die in 2014 zijn land ontvluchtte door een revolutie, heeft Loekasjenko 26 jaar de tijd gehad om volledige controle te krijgen over zijn veiligheidsapparaat.

De demonstranten geven niet op en zoeken naar andere drukmiddelen. Door het hele land legden mensen het werk neer, onder meer bij fabrieken van auto’s, suiker, margarine, transformators en trolleybussen. Meest symbolisch is de werkweigering van werknemers van de beroemde tractorfabriek in Minsk: het rijden van tractors werd al door de Sovjet-propaganda verheerlijkt als een patriottische bijdrage aan het succes van het land en dat is onder Loekasjenko nog steeds zo. Hij hield de Belarussen voor dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over het coronavirus zolang ze maar hard doorwerken op tractors: ‘De tractor heelt alles, de velden helen alles.’