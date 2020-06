Oppositie Amsterdamse raad verwijt Halsema gebrek aan leiderschap

Burgemeester Femke Halsema en minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus na afloop van het overleg over de coronamaatregelen met burgemeesters van de 25 grootste gemeenten. Beeld ANP

Kun je voortaan nog wel een beetje vertrouwelijk whatsappen met minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus? Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, weet het nog niet zo zeker. In dagblad de Gelderlander liet de Nijmeegse burgemeester weten te zijn geschrokken dat het WhatsAppgesprek tussen Grapperhaus en burgemeester Femke Halsema op straat is komen te liggen. ‘Ik zei al tegen Grapperhaus: ‘ik begrijp dat we nu niet meer met elkaar moeten appen? Want dan staat alles straks in een brief aan de Tweede Kamer. Moet ik nou zo’n encrypted telefoon gaan nemen?’

Verongelijkt

In de Amsterdamse gemeenteraad werden Bruls’ privacyzorgen minder gedeeld. Vooral het rechtse blok in de raad greep het WhatsAppgesprek aan als het onomstotelijk bewijs van Halsema’s incompetentie als burgemeester.

‘Dit is dus precies Halsema zoals wij haar kennen’ aldus Annabel Nanninga, fractievoorzitter van het Forum voor Democratie Amsterdam in een reactie tegen The Post Online. ‘Geen leiderschap tonen, geen verantwoordelijkheid nemen voor de situatie, maar verongelijkt om zich heen slaan. Uit deze appjes blijkt ook nauwelijks iets van bezorgdheid over de pandemie, over onze politiemensen of over de betogers.’

Marianne Poot, fractievoorzitter VVD-Amsterdam, was evenmin te spreken over Halsema: ‘Dat telefoon- en appverkeer met Grapperhaus past precies in mijn belangrijkste kritiek: de burgemeester is steeds bezig met afschuiven. Afschuiven op de politie, afschuiven op justitie.’

Afschuiven

Steun voor Halsema, en kritiek op Grapperhaus, was er ook in de gemeenteraad. Femke Roosema, fractievoorzitter van GroenLinks-Amsterdam, zag niet veel mis in de apps van Halsema. Roosema ziet in het berichtenverkeer een burgemeester die een minister informeert en meeneemt in het besluit om de demonstratie niet af te breken, ondanks de noodverordening en de coronamaatregelen. Roosema: Dat de minister vervolgens zegt het ‘geheel eens’ te zijn en haar daarna publiekelijk laat vallen, is echt ongepast. Het heeft niks met afschuiven van verantwoordelijkheden te maken. Het gaat over ruggespraak met betrekking tot dilemma’s over de noodverordening en coronamaatregelen.’

Ook een woordvoerder van Halsema laat weten dat Grapperhaus’ apps als ‘steun en begrip’ werden opgevat voor het besluit om de demonstratie door te laten gaan. ‘Dat maakt Grapperhaus niet verantwoordelijk en dat heeft Halsema ook niet van hem gevraagd. Halsema is als voorzitter van de driehoek volledig verantwoordelijk voor deze beslissing.’